Salasar Techno Share: गुरुवार को शेयर बाजार में जारी अच्छी तेजी के बीच सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड (Salasar Techno Engineering Ltd) के शेयरों में भी 10% से ज्यादा की जोरदार बढ़त देखने को मिल रही है।

बीएसई पर यह शेयर आज 9.19 रुपये पर ट्रेडिंग पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 10.07 रुपये को टच कर लिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

फिलहाल स्टॉक सुबह 11:01 बजे तक बीएसई पर 6.79% या 0.62 रुपये चढ़कर 9.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.57% या 0.60 रुपये चढ़कर 9.73 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

स्टॉक में आज क्यों तेजी?

1,683.60 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर आज हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण है। बीएसई के डेटा के मुताबिक 11:04 बजे तक कंपनी के 9,06,546 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

कंपनी ने हाल ही में लिया था बड़ा फैसला

कंपनी ने बीते सोमवार को अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड की फाइनेंस कमेटी ने 2,11,80,000 वारंट्स को शेयरों में बदलने का फैसला लिया है। ये वारंट्स पूरी तरह कन्वर्टिबल थे, और अब इन्हें 2,11,80,000 इक्विटी शेयरों के रूप में अलॉट किया जाएगा।

हर एक शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये है और इन शेयरों की कीमत 14.40 रुपये प्रति शेयर रखी गई है, जिसमें 13.40 रुपये का प्रीमियम शामिल है।

ये शेयर 'प्रोमोटर कैटेगरी' के तहत शशांक अग्रवाल, शालभ अग्रवाल और भरत अग्रवाल को प्रेफरेंशियल बेसिस पर दिए जाएंगे। इन तीनों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, कंपनी को ₹22.87 करोड़ का बाकी पैसा दिया है, जो कि ₹10.80 प्रति वारंट के हिसाब से (जो इश्यू प्राइस का 75% है) है। इस तरह से उन्होंने अपने वारंट्स को शेयरों में कन्वर्ट करवा लिया है।

कंपनी ने आगे बताया कि वारंट कन्वर्जन और इक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद, कंपनी की जारी और पेड-अप कैपिटल बढ़कर ₹174,79,50,290 हो गई है, जिसमें कुल 174,79,50,290 इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर) शामिल हैं। नए आवंटित शेयर कंपनी के पहले से मौजूद शेयरों के बराबर अधिकारों वाले होंगे।

साथ ही, कुल 3,25,00,000 वारंट्स अभी भी कन्वर्जन के लिए बचे हुए हैं, जिनके प्रोमोटर्स 18 महीनों के अंदर ₹10.80 प्रति वारंट का भुगतान करके इन्हें इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं।