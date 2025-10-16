scorecardresearch
मजबूत Q2 रिजल्ट के बाद 4% उछला एक्सिस बैंक का शेयर! Jefferies से लेकर CLSA तक सब बुलिश - चेक करें टारगेट

बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन BSE पर ₹3.73 लाख करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल में स्टॉक 4.23% चढ़ा है और इस साल की शुरुआत से अब तक 12% रिटर्न दिया है। वहीं, बीते एक महीने में इसमें 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 16, 2025 12:02 IST

Axis Bank Share: प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंकों में से एक एक्सिस बैंक (Axis Bank) के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने आज 6 कारोबारी सत्रों के बाद 1200 का मार्क पार किया है।

यह तेजी बैंक के Q2 FY26 वित्तीय नतीजे जारी करने के बाद आई है। सुबह 11:34 बजे तक बैंक के 2,82,930 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। शेयर आज 4% से ज्यादा चढ़कर अपना इंट्राडे हाई 1217.65 रुपये को टच कर गया है। 

मार्केट कैप ₹3.73 लाख करोड़ के पार

स्टॉक फिलहाल अपने 5, 20, 50, 100 और 200-दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो तकनीकी रूप से बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है।

ब्रोकरेज की राय और टारगेट प्राइस

Bernstein ने स्टॉक पर ‘Outperform’ रेटिंग के साथ ₹1,250 का टारगेट दिया। रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि एसेट क्वालिटी में सुधार और कम स्लिपेज यह बताते हैं कि बैंक की बुक में स्ट्रेस घट रहा है।

Nomura ने Axis Bank पर ‘Buy’ कॉल बनाए रखते हुए ₹1,440 का टारगेट प्राइस तय किया। ब्रोकरेज ने कहा कि बैंक का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत रहा, हालांकि एकमुश्त खर्चों ने प्रॉफिट पर असर डाला।

CLSA ने भी ‘Outperform’ कॉल देते हुए ₹1,400 का टारगेट दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, बैंक का PBT अनुमान मजबूत नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) और प्रि-प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट (PPoP) की वजह से 3-4% ऊपर रहा।

Jefferies ने Axis Bank पर ‘Buy’ रेटिंग बनाए रखी और टारगेट ₹1,370 से बढ़ाकर ₹1,430 कर दिया। ब्रोकरेज ने कहा कि बैंक का Q2 प्रॉफिट अनुमान से बेहतर रहा और कोर ऑपरेशन ने प्रोविजनिंग के असर को संतुलित किया।

HSBC ने भी अपना ‘BUY’ कॉल दोहराया और टारगेट ₹1,340 से बढ़ाकर ₹1,460 किया। रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि बैंक की लोन ग्रोथ, मार्जिन और एसेट क्वालिटी सभी मजबूत रहीं। HSBC ने FY26-28 के लिए EPS अनुमान 2.7-5.3% तक बढ़ा दिया।

वहीं JPMorgan ने ‘Neutral’ कॉल बरकरार रखी और ₹1,260 का टारगेट दिया। रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि बैंक की NIMs स्थिर रहीं और कॉरपोरेट लोन ग्रोथ ने समग्र लोन वृद्धि में अहम योगदान दिया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 16, 2025