Stock in Focus: एल्गो ट्रेडिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (Share India Securities Ltd) के शेयरों में आज 20% की जोरदार रैली देखने को मिली है। बीएसई पर शेयर आज 151 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 179.20 रुपये को टच कर लिया है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर एनएसई पर दोपहर 1:39 बजे तक 20% या 29.78 रुपये चढ़कर 178.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 19.35% या 28.90 रुपये की तेजी के साथ 178.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

दोपहर 12:35 बजे तक कंपनी के 13,07,644 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

कंपनी ने दी ये बड़ी जानकारी

हाल ही में बीते 14 अक्टूबर को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 जुलाई 2025 को फाइनेंस कमेटी को अधिकतम ₹300 करोड़ तक की राशि जुटाने की मंजूरी दी थी, जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए डेट सिक्योरिटीज (जैसे कि नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और कमर्शियल पेपर्स) जारी करके की जानी थी।

अब, इसी अधिकार के तहत, फाइनेंस कमेटी की बैठक 14 अक्टूबर 2025 को हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कंपनी कुल 5,000 सिक्योर्ड, रेटेड, लिस्टेड, टैक्सेबल, ट्रांसफरेबल, रिडीमेबल, पेड-अप नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) जारी करेगी।

प्रत्येक डिबेंचर का फेस वैल्यू ₹1,00,000 होगा।

कुल राशि ₹50 करोड़ (₹50,00,00,000) होगी।

यह इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर किया जाएगा।

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के बारे में

यह कंपनी एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ग्राहकों को सेवा दे रही है। कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मुख्य रूप से HNI (High Net-worth Individuals) यानी अमीर निवेशकों को सेवाएं दी हैं, लेकिन अब कंपनी का फोकस रिटेल सेगमेंट में मजबूत बनने का है।