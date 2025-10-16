Mutual Fund: सितंबर 2025 में म्यूचुअल फंड्स ने सरकारी बैंकों में अपना निवेश काफी बढ़ा दिया है। Motilal Oswal Financial Services की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएसयू बैंकों का वेटेज म्यूचुअल फंड्स की कुल होल्डिंग में बढ़कर 3.3% हो गया, जो पिछले 17 महीनों में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा पिछले महीने से 30 बेसिस पॉइंट और पिछले साल के मुकाबले 70 बेसिस पॉइंट ज्यादा है।

PSU बैंकों पर क्यों बढ़ा भरोसा?

सरकारी बैंकों की ओर बढ़ते रुझान के पीछे कई कारण हैं:

लगातार मजबूत होते अर्निंग्स

बेहतर होती एसेट क्वालिटी

आने वाले समय में तेज क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद

SBI सितंबर महीने में टॉप 5 वैल्यू गेनिंग शेयरों में रहा। इस दौरान 15 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें निवेश बढ़ाया, जबकि सिर्फ 5 ने होल्डिंग घटाई।

Bank of Baroda में Invesco Mutual Fund ने लगभग 99.18 लाख शेयर खरीदे और Quant Mutual Fund ने Canara Bank के 2.28 करोड़ शेयर खरीदे। हालांकि, Indian Bank की होल्डिंग 1.7% घटी।

PSU बैंक ETFs की धूम

पीएसयू बैंकों में निवेश सिर्फ म्यूचुअल फंड्स तक सीमित नहीं रहा। बीते 6 महीनों में 8 नए PSU बैंक ETF लॉन्च किए गए हैं। ये ETFs सरकारी बैंकों के इंडेक्स Nifty PSU Bank Index को ट्रैक करते हैं।

कुछ प्रमुख PSU बैंक ETFs

Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES

Kotak Nifty PSU Bank ETF

DSP Nifty PSU Bank ETF

Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF

इन ETFs के जरिए निवेशक एक ही बार में कई PSU बैंक शेयरों में निवेश कर सकते हैं।

शानदार रिटर्न: 6 महीने में 24% तक मुनाफा

PSU बैंक ETFs ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है।

SBI BSE PSU Bank ETF ने 6 महीने में 24.19% का रिटर्न दिया है तो वहीं DSP, Mirae, और Nippon के ETFs ने भी 23%+ का रिटर्न दिया।

लंबी अवधि में कौन सा ETF है बेस्ट?

