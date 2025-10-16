Firecracker Insurance: सिर्फ ₹5 में ₹50,000 का इंश्योरेंस! जानिए कैसे और कहां से खरीद सकेंगे

Firecracker Insurance: दिवाली बस आने वाली है और इस बार भी करोड़ो लोग पटाखे जलाने वाले हैं। हालांकि हंसी, खुशी और उत्सव भरे इस माहौल में पटाखों से जुड़ी घटनाओं की खबरें भी सामने आती हैं।

आपने हेल्थ इंंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस इत्यादि सुना होगा लेकिन आज हम आपको फायरक्रैकर इंश्योरेंस (Firecracker Insurance) के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोगों को पटाखों से होने वाली किसी भी दुर्घटना से सुरक्षा देता है।

हर साल दिवाली पर देशभर में अस्पतालों और इमरजेंसी सेवाओं को पटाखों से जुड़ी घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हो रही है। दिवाली 2024 में दिल्ली में आग और इमरजेंसी कॉल्स में 53% का इजाफा हुआ, वहीं बेंगलुरु और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी आंखों की चोटों और जलने के मामलों में बड़ी संख्या देखी गई – इनमें से कई मामले बच्चों और राहगीरों के थे।

फायरक्रैकर इंश्योरेंस देने वाली इस कंपनी का नाम CoverSure है। यह एक इंश्योरटेक कंपनी है जो लोगों को सिर्फ ₹5 में फायरक्रैकर इंश्योरेंस प्लान दे रही है।

कंपनी ने बताया कि इस बीमा प्लान का मकसद है कि आप और आपके परिवार दिवाली की खुशियां बिना किसी चिंता के मना सकें और अगर कोई हादसा हो भी जाए, तो बीमा का कवर आपके साथ हो।

इस बीमा प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

₹5 के प्रीमियम के साथ आने वाले इस फायरक्रैकर इंश्योरेंस में कंपनी ₹50,000 तक का कवर देती है अगर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके अलावा कंपनी ₹10,000 तक की मदद देती है अगर पटाखों से जलने की चोट लगती है।

यह दिवाली स्पेशल प्लान कुल 10 दिनों की सुरक्षा देता है, जो पॉलिसी खरीदने के अगले दिन से शुरू हो जाता है।

कहां से खरीद सकेंगे ये प्लान?

अगर आप यह बीमा खरीदना चाहते हैं तो आप इसे सीधे CoverSure के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं।

CoverSure के फाउंडर और सीईओ सौरभ विजयवर्गीय ने कहा कि दिवाली खुशियों और जश्न का त्योहार है, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी आते हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फायरक्रैकर इंश्योरेंस शुरू किया है, ताकि लोग बेफिक्र होकर त्योहार मना सकें।

उन्होंने बताया कि भारत में बीमा को अक्सर लॉन्ग-टर्म प्लान माना जाता है, जिससे हर दिन के छोटे-छोटे जोखिम कवर नहीं हो पाते।

"फायरक्रैकर इंश्योरेंस" के जरिए हम यह दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ ₹5 में भी एक प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल बीमा मिल सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि CoverSure का मकसद है कि लोगों के बीच बीमा को लेकर भरोसा बढ़े, जागरूकता फैले, और बीमा को जिंदगी के रोजमर्रा के फैसलों का हिस्सा बनाया जाए ना कि सिर्फ एक बार की चीज समझा जाए।

CoverSure के बारे में

यह कंपनी जनवरी 2023 में शुरू हुई थी। कंपनी का फोकस इंश्योरेंस को आम लोगों के लिए सादा, स्मार्ट और सच में उपयोगी बनाना है।

कंपनी आपकी जरूरत के हिसाब से एक पर्सनल बीमा पोर्टफोलियो, रिस्क मैनेजमेंट के आसान टूल्स, और फैमिली-फर्स्ट केयर फीचर्स देती है।

यह प्लेटफॉर्म AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की ताकत और ह्यूमन-फर्स्ट डिजाइन को जोड़कर हेल्थ, लाइफ और मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी रोजमर्रा की असली समस्याओं को हल करता है।

