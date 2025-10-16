scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगसोनू सूद बने इस कंपनी के ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर, EV चार्जिंग टेक्नोलॉजी में है बड़ा नाम

सोनू सूद बने इस कंपनी के ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर, EV चार्जिंग टेक्नोलॉजी में है बड़ा नाम

एनएसई पर लिस्ट इस कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सोनू सूद अपने मानवीय कार्यों और आगे की सोच के लिए जाने जाते हैं जो कंपनी के उस मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं जिसमें भारत को ग्रीन और आत्मनिर्भर बनाना है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 16, 2025 14:14 IST

रिन्यूएबल एनर्जी और EV चार्जिंग सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों में से एक, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) ने आज बताया कि उसने मशहूर अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद (Sonu Sood) को अपना ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

एनएसई पर लिस्ट इस कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सोनू सूद अपने मानवीय कार्यों और आगे की सोच के लिए जाने जाते हैं जो कंपनी के उस मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं जिसमें भारत को ग्रीन और आत्मनिर्भर बनाना है।

'ग्रीन प्रोड्यूस करो, ग्रीन जियो' का संदेश देंगे सोनू सूद

इस साझेदारी के तहत सोनू सूद कंपनी के ब्रांड कैंपेन, डिजिटल प्रमोशन, और मार्केटिंग एक्टिवेशन का चेहरा बनेंगे। वह सर्वोटेक के ‘Produce Green to Live Green’ के विचार को देश-विदेश में फैलाने का काम करेंगे।

सर्वोटेक के एमडी रमन भाटिया ने कहा कि सोनू सूद में वही संवेदनशीलता, ईमानदारी और तरक्की की सोच है जो सर्वोटेक को परिभाषित करती है। उनका जुड़ना हमारी सोच को और मजबूत करता है। हम चाहते हैं कि लोग और बिजनेस ज्यादा से ज्यादा टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ें।

इस मौके पर सोनू सूद ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी बन चुकी है। मैं हमेशा ऐसे कामों में विश्वास करता हूं जो समाज और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद हों। सर्वोटेक जो काम कर रही है वह मेरे विचारों से मेल खाता है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे ब्रांड से जुड़ रहा हूं जो देश के ग्रीन फ्यूचर की दिशा तय कर रहा है।"

क्या करती है सर्वोटेक?

सर्वोटेक, सोलर एनर्जी सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, और स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनी है। कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 16, 2025