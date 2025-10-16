scorecardresearch
रेलवे का बड़ा ऐलान! गंदे और बदबूदार कंबल से अब मिलेगा छुटकारा - यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा

फिलहाल यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर से एक ट्रेन में शुरू की गई है और इस प्रोजेक्ट के सफल होते ही सभी ट्रेनों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

Delhi,UPDATED: Oct 16, 2025 15:59 IST

भारतीय रेलवे ने आज यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रेलवे ने आज से एसी क्लास में चादर और तकिये के साथ मिलने वाले कंबल में कवर लगाने की शुरुआत की है ताकी यात्रियों को गंदे और बदबूदार कंबल से छुटकारा मिल सके और उनका रेलवे पर उनका भरोसा बना रहे।

फिलहाल यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर से एक ट्रेन में शुरू की गई है और इस प्रोजेक्ट के सफल होते ही सभी ट्रेनों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि अब ट्रेन में मिलने वाले कंबल सैनिटाइज्ड कवर में दिए जाएंगे, ताकि यात्रियों को यह भरोसा हो कि उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं स्वच्छ और सुरक्षित हैं।

स्वच्छता को बढ़ावा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सालों से यात्रियों के मन में यह सवाल उठता रहा था कि क्या ट्रेन में दिए जाने वाले कंबल दोबारा उपयोग किए जाते हैं और क्या वे साफ-सुथरे होते हैं। इस सवाल को समाप्त करने के लिए रेलवे ने सैनिटाइज्ड कवर की शुरुआत की है। इस कदम से न केवल यात्रियों को विश्वास मिलेगा, बल्कि रेलवे की स्वच्छता नीति को भी मजबूती मिलेगी।

रेल मंत्री ने यह भी कहा, “हम चाहते हैं कि हर यात्री को ऐसा महसूस हो कि वह ट्रेन में भी घर जैसी साफ-सुथरी और सुरक्षित सुविधा पा रहा है।”

छोटे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार

रेल मंत्री ने बताया कि अब छोटे स्टेशनों पर भी यात्रियों की सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। प्लेटफार्म की ऊंचाई और लंबाई बढ़ाई जा रही है ताकि यात्रियों को चढ़ने-उतरने में आसानी हो। इसके अलावा, प्लेटफार्म कवर (शेड) बनाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को धूप और बारिश से राहत मिले। साइन बोर्ड और डिजिटल डिस्प्ले भी लगाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को ट्रेन की जानकारी आसानी से मिल सके।

राजस्थान में 65 स्टेशनों पर सुधार

विशेष रूप से राजस्थान के करीब 65 स्टेशनों पर यह सुधारात्मक कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। इन स्टेशनों पर नए कवर, आधुनिक साइन बोर्ड, और स्वच्छ वेटिंग एरिया जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। 

स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी पहल

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि रेलवे का लक्ष्य है कि हर यात्री को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले। इस संदर्भ में सभी लिनेन आइटम्स (चादर, तकिया, कंबल) अब स्वच्छता के उच्च मानकों के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं।

