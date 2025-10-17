Eternal Share Price Target: जोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटरनल लिमिटेड (Eternal Ltd) के शेयरों में 30% की रैली आ सकती है। आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने कंपनी द्वारा बीते गुरुवार को Q2 FY26 के रिजल्ट जारी करने के बाद इस अपसाइड की उम्मीद जताई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आज इटरनल के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है और शेयर सुबह 11:11 बजे तक बीएसई पर 2.14% या 7.45 रुपये गिरकर 340.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.04% या 7.10 रुपये चढ़कर 340.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Eternal पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी के Q2 FY26 के नतीजे यह दिखाते हैं कि अब कंपनी का फोकस जल्द मुनाफा कमाने के बजाय लंबे समय में वैल्यू बनाने पर रहेगा। क्विक कॉमर्स में कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है और NOV (ग्रोस ऑर्डर वैल्यू) 137% सालाना और 27% तिमाही आधार पर बढ़ा है और साथ ही, कंपनी ने सप्लाई चेन और एक्टिव यूजर्स बढ़ाने पर भी जोर दिया है, ताकि आने वाले समय में मार्केट शेयर और तेजी से बढ़ाया जा सके। अब FY27 में भी 100%+ NOV ग्रोथ की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने आगे बताया कि घाटा कम होने में ज्यादा फर्क नहीं आया - एडजस्टेड EBITDA घाटा ₹1.56 अरब रहा, जबकि हमारे अनुमान के मुताबिक ₹0.93 अरब की उम्मीद थी। पिछले क्वार्टर में यह घाटा ₹1.62 अरब था।

कंपनी तेजी से आगे बढ़ने के लिए भारी निवेश कर रही है - जैसे डार्क स्टोर्स की संख्या दिसंबर 2025 तक बढ़ाकर 2,100 करने की योजना और मार्केटिंग खर्च को तिमाही आधार पर 1.4 गुना और सालाना आधार पर 4 गुना तक बढ़ाया गया है। इसकी वजह से मुनाफे का टर्नअराउंड अब FY27 की पहली तिमाही तक टल सकता है।

फिर भी ब्रोकरेज को भरोसा है कि जब कंपनी मुनाफे पर ध्यान देना शुरू करेगी, तब EBITDA प्रॉफिट में तेज उछाल देखने को मिलेगा। इसलिए जेएम फाइनेंशियल ने FY26 के लिए अपने अनुमान घटाए हैं, लेकिन FY27 और FY28 के लिए बढ़ा दिए हैं।

Eternal Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए सितंबर 2026 तक के लिए ₹450 तय किया है। ब्रोकरेज 348 रुपये को CMP मानते हुए 29.4% की उम्मीद जताई है।