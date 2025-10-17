Adani Power Share: ब्रोकरेज फर्म सैमको सिक्योरिटीज (Samco Securities) ने अडाणी ग्रुप की पावर कंपनी, अडाणी पावर लिमिटेड (Adani Power Ltd) को अपनी दिवाली स्टॉक पिक्स में शामिल किया है और अगले 12 महीनों के लिए टारगेट प्राइस 240 रुपये का रखा है जो मौजूदा भाव से करीब 53% का अपसाइड है।

ब्रोकरेज के मुताबिक अडाणी पावर का वैल्यूएशन फिलहाल ट्रेलिंग PE 22-23 गुना और EV/EBITDA 14-15 गुना है, जो सरकारी कंपनियों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन ये प्रीमियम ठीक-ठाक है क्योंकि कंपनी की कमाई की स्पष्टता, बैलेंस शीट की मजबूती, और ग्रोथ ट्रेंड बेहतर है।

Adani Power Share Price Target

ब्रोकरेज ने निवेशकों को सलाह देते हुए कहा कि निवेशक अडाणी पावर को 145-152 रुपये के दायरे में खरीद सकते हैं। सैमको सिक्योरिटीज ने इस शेयर का टारगेट प्राइस 230-240 रुपये का दिया है और 120 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है।

Adani Power पर ब्रोकरेज का दांव क्यों?

ब्रोकरेज ने कहा कि अडाणी पावर भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की थर्मल पावर उत्पादक कंपनियों में से एक है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 18,150 मेगावॉट है। कंपनी के पावर प्लांट्स रणनीतिक रूप से देश भर में फैले हैं।

कंपनी की ज्यादातर बिजली की बिक्री लंबी अवधि के पावर परचेज एग्रीमेंट्स (PPAs) के जरिए होती है, जिससे स्थिर आमदनी मिलती है। साथ ही, मार्केट में बिजली बेचने की सुविधा कंपनी को ज्यादा डिमांड के समय एक्स्ट्रा कमाई का मौका देती है।

Adani Power Share Price

शुक्रवार को अडाणी पावर के शेयर 4.5% बढ़कर ₹164.40 पर पहुंच गए। इसकी कारण यह है कि सरकार ने कंपनी को गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़ने के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है।

यह लाइन कहलगांव A-मैथन B 400 KV लाइन के जरिए LILO (Line-In Line-Out) व्यवस्था के तहत जुड़ेगी। फिलहाल, गोड्डा प्लांट की बिजली सिर्फ बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है।