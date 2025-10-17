Q2 रिजल्ट से पहले एक बार फिर ₹1400 के पार निकला रिलायंस का शेयर! चेक करें लेटेस्ट टारगेट प्राइस
लगातार 16 सत्रों के बाद ये तेजी तब आई जब कंपनी के दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे आज जारी होने वाले हैं। स्टॉक ने आज अपना इंट्राडे हाई 1423.45 रुपये को टच किया है।
RIL Share Price: मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरों ने एक बार फिर 1,400 रुपये का स्तर छू लिया है।
दोपहर 1:08 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.88% या 12.35 रुपये की तेजी के साथ 1410.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.87% या 12.10 रुपये की तेजी के साथ 1,410.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
RIL पर अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस की राय और टारगेट प्राइस
Investec ने RIL पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,890 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी अब कमाई के एक मजबूत दौर में प्रवेश कर रही है। FY27 तक कंपनी का ग्रुप EBITDA दोगुना होने की संभावना जताई गई है।
ब्रोकरेज ने आगे कहा कि एनर्जी सेक्टर में रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार और नई पेट्रोकेमिकल क्षमता से मजबूती आने की उम्मीद है। वहीं, रिटेल सेगमेंट में 14% के रेवेन्यू CAGR और जियो की ARPU ग्रोथ से नॉन-एनर्जी बिजनेस को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
Morgan Stanley ने RIL का टारगेट प्राइस 1,701 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि चीन में उभरते 'एंटी-इनवोल्यूशन' ट्रेंड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग से RIL को ग्रोथ का बड़ा फायदा मिल सकता है।
Citi ने RIL का टारगेट प्राइस 1,690 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि फिलहाल RIL के रिटेल और जियो बिजनेस को 15-25% के डिस्काउंट पर वैल्यू किया जा रहा है, जो कि कंपनी की असली ग्रोथ पोटेंशियल को पूरी तरह दर्शाता नहीं है।
निवेशकों के लिए क्या मतलब?
टेक्निकल संकेत और ब्रोकरेज रिपोर्ट को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में RIL के शेयरों में तेजी आ सकती है, खासकर अगर Q2 के नतीजे अच्छे आते हैं। साथ ही, जियो और रिटेल जैसे बिजनेस से अगर वैल्यू खुलती है तो ये शेयर और भी मजबूती आ सकती है।