Diwali Gift: देश में फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और कुछ ही दिन में दिवाली आने वाली है। दिवाली के मौके पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट महंगी और सस्ती, दोनों तरह के गिफ्ट देते हैं।

ऐसे में अगर आप भी अपने किसी करीबी को घर गिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए की ऐसे कौन-कौन सी कानूनी और वित्तीय बातें हैं जिसे समझना जरूरी है।

यहां हम आपको बता रहे हैं वो जरूरी बातें जो घर गिफ्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए:

1. गिफ्ट डीड बनवाना जरूरी

घर गिफ्ट करने के लिए एक गिफ्ट डीड बनानी होती है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें लिखा होता है कि आप अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के घर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। इस डीड को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है।

2. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस

घर गिफ्ट करते समय स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है। यह खर्च राज्य के हिसाब से अलग-अलग होता है। कुछ राज्यों में परिवार के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर कम स्टांप ड्यूटी लगती है। इस खर्च को गिफ्ट देने वाला या लेने वाला - आपस में तय कर सकते हैं।

3. रिश्तों के आधार पर टैक्स नियम

अगर घर अपने करीबी जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति या पत्नी को गिफ्ट किया जा रहा है, तो आमतौर पर उस पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर गिफ्ट किसी रिश्तेदार के बाहर के व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो उसके लिए टैक्स का नियम अलग हो सकता है।

4. अगर घर पर लोन है तो गिफ्ट नहीं कर सकते

जिस घर को गिफ्ट करना चाहते हैं, अगर उस पर होम लोन चल रहा है, तो आप उसे तब तक गिफ्ट नहीं कर सकते जब तक बैंक से अनुमति न ले लें या पूरा लोन चुका न दें। बैंक की मंजूरी के बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना मुमकिन नहीं है।

5. गिफ्ट लेने वाले को आगे का खर्च उठाना होगा

घर मिलने के बाद उसके मेंटेनेंस, बिजली-पानी के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स जैसी जिम्मेदारियां गिफ्ट लेने वाले के ऊपर आ जाती हैं। ऐसे में यह भी देखना जरूरी है कि सामने वाला इन खर्चों को संभाल पाएगा या नहीं।

होम लोन लेकर अगर घर गिफ्ट करने का प्लान है तो पहले जानें ये बातें

बेसिक होम लोन (BASIC Home Loan) के को-फाउंडर और सीईओ, अतुल मोंगा ने कहा कि अगर आप इस त्योहार पर घर गिफ्ट करने की सोच रहे हैं और उसके लिए होम लोन लेने का प्लान है, तो कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए।

1. क्रेडिट स्कोर जरूर जांचें: लोन लेने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करें। अगर आपका स्कोर अच्छा है, तो न सिर्फ लोन मिलने की संभावना बढ़ती है, बल्कि ब्याज दर भी कम मिल सकती है। इससे लोन की पूरी अवधि में अच्छा खासा पैसा बचाया जा सकता है।

2. EMI और इनकम का बैलेंस समझें: लोन लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी मंथली इनकम का कितना हिस्सा पहले से ही ईएमआई में जा रहा है। बैंक आमतौर पर चाहते हैं कि आपकी सभी ईएमआई मिलाकर आपकी इनकम का 40-45% से ज्यादा न हो। डिजिटल पेमेंट और क्रेडिट कार्ड खर्च के चलते यह लिमिट कब पार हो जाए, पता भी नहीं चलता। इसलिए कोशिश करें कि छोटे-मोटे कर्ज पहले चुका दें।

3. त्योहार के ऑफर देखकर फौरन फैसला न लें: फेस्टिव सीजन में लोन पर कई ऑफर्स आते हैं, लेकिन सिर्फ ऑफर देखकर जल्दबाजी में फैसला न लें। लोन की शर्तें ध्यान से पढ़ें। कहीं उसमें छिपे चार्जेज, बीमा जबरदस्ती जोड़ा गया हो, या ईएमआई की रकम धीरे-धीरे बढ़ने वाली (स्टेप-अप EMI) हो, तो सतर्क रहें।

4. फोरक्लोजर चार्ज और छिपे खर्चों को समझें: अगर आप लोन को समय से पहले चुकाना चाहते हैं, तो जान लें कि कुछ लोन प्लान में फोरक्लोजर चार्ज लगता है। इसलिए यह भी जांचना जरूरी है कि लोन लेने के बाद आप किसी तरह के जुर्माने में न फंसें।

5. अपनी जरूरत और भविष्य की प्लानिंग के हिसाब से लोन चुनें: हर लोन प्लान आपके लिए सही नहीं होता। ऐसा विकल्प चुनें जो आपकी मौजूदा जरूरत और भविष्य की आर्थिक स्थिति दोनों के अनुकूल हो।