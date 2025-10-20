scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹50 से कम वाले इस शेयर में लगा अपर सर्किट! 6 महीने में 339% चढ़ चुका है स्टॉक - आपका दांव है?

₹50 से कम वाले इस शेयर में लगा अपर सर्किट! 6 महीने में 339% चढ़ चुका है स्टॉक - आपका दांव है?

शेयर आज 5 प्रतिशत चढ़कर 42.88 रुपये पर ही स्थिर है। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 12:05 बजे तक कंपनी के 33,502 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 20, 2025 12:43 IST

Spice Lounge Food Share Price: 50 रुपये से शेयर प्राइस वाली स्मॉल कैप कंपनी, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) के स्टॉक में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक आज बीएसई पर 41.60 रुपये पर खुला था और इसने आज अपना इंट्राडे हाई 42.88 रुपये को टच किया है। 

2,989.26 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने निवेशकों को शॉर्ट टर्म में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में ही शेयर ने 339 प्रतिशत चढ़ा है तो वहीं साल 2025 में अब तक यानी YTD आधार पर शेयर 348 प्रतिशत चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 787 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1071 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल मे 3564 प्रतिशत चढ़ा है। 

Spice Lounge Food Works के बारे में

कंपनी की शुरुआत 2019 में भारत में हुई थी। यह एक तेजी से बढ़ती हुई फूड और टेक कंपनी है, जिसकी मौजूदगी भारत, अमेरिका और कनाडा में है।

कंपनी के पास Buffalo Wild Wings, Wing Zone, eTouch और TekSoft जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के लिए एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स हैं। इसके अलावा, कंपनी के अपने देसी ब्रांड्स Blaze Kebabs, Xora, Salud और Sunburn भी हैं।

कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने क्वालिटी और इनोवेशन के जरिए तेजी से ग्लोबल स्तर पर विस्तार कर रही है।

Spice Lounge Food Works Financials

वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में Spice Lounge Food Works ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹105.27 करोड़ रहा, जबकि PAT ₹5.65 करोड़ रहा। 

स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी ने ₹19 लाख का प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के ₹5.15 लाख के नुकसान के मुकाबले एक पॉजिटिव बदलाव है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
