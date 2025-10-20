scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारदो साल में इस फार्मा स्टॉक ने दिया 3 गुना रिटर्न! Q2 FY26 में बढ़ी सेल्स - शेयर की कीमत 30 रुपये से कम

दो साल में इस फार्मा स्टॉक ने दिया 3 गुना रिटर्न! Q2 FY26 में बढ़ी सेल्स - शेयर की कीमत 30 रुपये से कम

कंपनी ने बीते शनिवार 18 अक्टूबर को सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया की सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री में अच्छी वृद्धि हुई है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन में गिरावट आई है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 20, 2025 12:04 IST

Penny Stock: फार्मा और स्पेशियलिटी केमिकल के पोर्टफोलियो वाली स्मॉल कैप कंपनी, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sudarshan Pharma Industries Ltd) के शेयरों में आज 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:43 बजे तक 1.15% या 0.31 रुपये गिरकर 26.59 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने बीते शनिवार 18 अक्टूबर को सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया की सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री में अच्छी वृद्धि हुई है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन में गिरावट आई है।

कंपनी की नेट सेल्स ₹167.01 करोड़ रही, जो सितंबर 2024 में ₹123.63 करोड़ थी। यानी बिक्री में 35.09% की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, नेट प्रॉफिट घटकर ₹4.40 करोड़ रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹7.10 करोड़ था। यानी इसमें 38.01% की गिरावट दर्ज की गई है।

EBITDA ₹11.70 करोड़ रही, जो सितंबर 2024 में ₹14.41 करोड़ थी। इसमें 18.81% की कमी आई है।

कंपनी का EPS (Earnings Per Share) सितंबर 2025 में घटकर ₹0.18 हो गया, जो सितंबर 2024 में ₹0.22 था।

दो साल में 3गुना हुआ निवेशकों का पैसा

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में भी 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में करीब 10 प्रतिशत गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 26 प्रतिशत टूटा है। हालांकि इस स्टॉक ने निवेशकों का पैसा बीते दो साल में तीन गुना करते हुए 235 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

सुदर्शन फार्मा के बारे में

सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sudarshan Pharma Industries Ltd) विशेष रूप से फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स और हेल्थकेयर से जुड़े उत्पादों के निर्माण, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है। 

कंपनी कस्टमाइज्ड केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs), और फॉर्मुलेशन्स का निर्माण करती है। यह फार्मा इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल और तैयार दवाएं दोनों उपलब्ध कराती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 20, 2025