Penny Stock: फार्मा और स्पेशियलिटी केमिकल के पोर्टफोलियो वाली स्मॉल कैप कंपनी, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sudarshan Pharma Industries Ltd) के शेयरों में आज 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:43 बजे तक 1.15% या 0.31 रुपये गिरकर 26.59 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने बीते शनिवार 18 अक्टूबर को सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया की सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री में अच्छी वृद्धि हुई है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन में गिरावट आई है।

कंपनी की नेट सेल्स ₹167.01 करोड़ रही, जो सितंबर 2024 में ₹123.63 करोड़ थी। यानी बिक्री में 35.09% की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, नेट प्रॉफिट घटकर ₹4.40 करोड़ रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹7.10 करोड़ था। यानी इसमें 38.01% की गिरावट दर्ज की गई है।

EBITDA ₹11.70 करोड़ रही, जो सितंबर 2024 में ₹14.41 करोड़ थी। इसमें 18.81% की कमी आई है।

कंपनी का EPS (Earnings Per Share) सितंबर 2025 में घटकर ₹0.18 हो गया, जो सितंबर 2024 में ₹0.22 था।

दो साल में 3गुना हुआ निवेशकों का पैसा

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में भी 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में करीब 10 प्रतिशत गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 26 प्रतिशत टूटा है। हालांकि इस स्टॉक ने निवेशकों का पैसा बीते दो साल में तीन गुना करते हुए 235 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

सुदर्शन फार्मा के बारे में

सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sudarshan Pharma Industries Ltd) विशेष रूप से फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स और हेल्थकेयर से जुड़े उत्पादों के निर्माण, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है।

कंपनी कस्टमाइज्ड केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs), और फॉर्मुलेशन्स का निर्माण करती है। यह फार्मा इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल और तैयार दवाएं दोनों उपलब्ध कराती है।