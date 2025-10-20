scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारवारंट के बदले इक्विटी शेयर जारी करके पीसी ज्वेलर्स ने जुटाए ₹32,92,54,261 करोड़! फिसला स्टॉक - Details

वारंट के बदले इक्विटी शेयर जारी करके पीसी ज्वेलर्स ने जुटाए ₹32,92,54,261 करोड़! फिसला स्टॉक - Details

कंपनी ने बीते शनिवार 18 अक्टूबर को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 18 अक्टूबर को 78,11,489 (78 लाख) वारंट को कन्वर्ट करके 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 7,81,14,890 (7.81 करोड़) इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। 

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 20, 2025 11:36 IST

PC Jeweller Share Price: 20 रुपये से कम वाले ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी पीसी ज्वेलर्स (PC Jeweller Ltd) के शेयरों में आज करीब 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर आज सुबह 11:25 बजे तक बीएसई पर 0.74% या 0.09 रुपये गिरकर 12 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.58% या 0.07 रुपये टूटकर 12 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

ये 7.81 करोड़ इक्विटी शेयर नॉन प्रोमोटर पब्लिक कैटेगरी के 8 लोगों को अलॉट किए गए हैं जिनका नाम प्रकाश मेहता, ट्रूक्वेस्ट सॉल्यूशंस एलएलपी, परवीन कुमार जैन, शशि शर्मा, तुषार गोपालकृष्ण अग्रवाल, कृष्ण मुरारी, फोरम हर्ष शाह और अर्पण मोदानी हैं। 

कंपनी ने ₹42.15 रुपये प्रति वारंट की कीमत पर 7.81 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹32,92,54,261.35 (32.9 करोड़) जुटाए हैं। 

Q2 बिजनेस अपडेट में दी थी कर्ज कम होने की जानकारी

कंपनी ने Q2 FY26 बिजनेस अपडेट में यह जानकारी दी थी कि सितंबर तिमाही में उसने बैंकों से लिया गया बकाया कर्ज लगभग 23% तक घटा दिया है। कंपनी का टारगेट FY 2025-26 के अंत तक पूरी तरह कर्जमुक्त होना है।

सितंबर 2025 के समाप्त तिमाही में कंपनी ने त्योहारों के दौरान मजबूत ग्राहक मांग के चलते शानदार प्रदर्शन किया है और पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में लगभग 63% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है।

इस तिमाही में कंपनी ने दिल्ली के पीतमपुरा में फ्रैंचाइजी के स्वामित्व वाला नया शोरूम भी खोला है, जिससे क्षेत्र में पीसी ज्वैलर की मौजूदगी और मजबूत हुई है। कंपनी ने बताया कि उसका फोकस कंपनी के स्वामित्व और फ्रैंचाइजी मॉडल के संतुलित विस्तार पर बना हुआ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 20, 2025