PC Jeweller Share Price: 20 रुपये से कम वाले ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी पीसी ज्वेलर्स (PC Jeweller Ltd) के शेयरों में आज करीब 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर आज सुबह 11:25 बजे तक बीएसई पर 0.74% या 0.09 रुपये गिरकर 12 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.58% या 0.07 रुपये टूटकर 12 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने बीते शनिवार 18 अक्टूबर को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 18 अक्टूबर को 78,11,489 (78 लाख) वारंट को कन्वर्ट करके 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 7,81,14,890 (7.81 करोड़) इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं।

ये 7.81 करोड़ इक्विटी शेयर नॉन प्रोमोटर पब्लिक कैटेगरी के 8 लोगों को अलॉट किए गए हैं जिनका नाम प्रकाश मेहता, ट्रूक्वेस्ट सॉल्यूशंस एलएलपी, परवीन कुमार जैन, शशि शर्मा, तुषार गोपालकृष्ण अग्रवाल, कृष्ण मुरारी, फोरम हर्ष शाह और अर्पण मोदानी हैं।

कंपनी ने ₹42.15 रुपये प्रति वारंट की कीमत पर 7.81 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹32,92,54,261.35 (32.9 करोड़) जुटाए हैं।

Q2 बिजनेस अपडेट में दी थी कर्ज कम होने की जानकारी

कंपनी ने Q2 FY26 बिजनेस अपडेट में यह जानकारी दी थी कि सितंबर तिमाही में उसने बैंकों से लिया गया बकाया कर्ज लगभग 23% तक घटा दिया है। कंपनी का टारगेट FY 2025-26 के अंत तक पूरी तरह कर्जमुक्त होना है।

सितंबर 2025 के समाप्त तिमाही में कंपनी ने त्योहारों के दौरान मजबूत ग्राहक मांग के चलते शानदार प्रदर्शन किया है और पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में लगभग 63% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है।

इस तिमाही में कंपनी ने दिल्ली के पीतमपुरा में फ्रैंचाइजी के स्वामित्व वाला नया शोरूम भी खोला है, जिससे क्षेत्र में पीसी ज्वैलर की मौजूदगी और मजबूत हुई है। कंपनी ने बताया कि उसका फोकस कंपनी के स्वामित्व और फ्रैंचाइजी मॉडल के संतुलित विस्तार पर बना हुआ है।