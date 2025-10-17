OTT Releases this Week: दिवाली की रौनक बस शुरू ही होने वाली है और इसी के साथ एक लंबा वीकेंड भी सभी दर्शकों का इंतजार कर रहा है। इस खास मौके पर हर बार की तरह इस बार भी अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई तगड़े वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हुई है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

1. Greater Kalesh (Netflix)

अहसास चन्ना की नई फैमिली ड्रामा फिल्म 'Greater Kalesh' Netflix पर रिलीज हो चुकी है। इसे आदित्य चंडियोक ने डायरेक्ट किया है और रितु मगो ने लिखा है। फिल्म में रिश्तों और जेनरेशन गैप की कहानी को दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है।

2. How To Train Your Dragon (JioHotstar)

यह एक वाइकिंग लड़के और एक घायल ड्रैगन की अनोखी दोस्ती की कहानी। यह फैंटेसी-एडवेंचर फिल्म बच्चों और बड़ों दोनों के लिए परफेक्ट फैमिली वॉच है।

3. Mohalle Wala Pyaar (YouTube)

एक ऐसी लव स्टोरी जो मोहल्ले की गलियों में पली-बढ़ी है। 'मोहल्ले वाला प्यार' की कहानी मिट्टी, यादों और दिवाली की पटाखों की खुशबू से भरी हुई है। मुग्धा अग्रवाल, धवल ठाकुर और रोहित चौधरी स्टारर यह फिल्म आपको मुस्कुराने, शरमाने और शायद आपको अपने पहले क्रश को मैसेज करने पर मजबूर कर देगी।

4. Baaghi 4 (Amazon Prime Video)

टाइगर श्रॉफ की जबरदस्त एक्शन फिल्म 'Baaghi 4' एक नए और डार्क टर्न के साथ लौटी है। कहानी में रॉनी एक हादसे के बाद कोमा से बाहर आता है और उसकी जिंदगी रहस्यमयी मोड़ लेती है। क्या अलिशा जिंदा है या सिर्फ एक वहम?

5. Kishkindhapuri (Z5)

तेलुगु हॉरर फिल्म 'Kishkindhapuri' में एक कपल भूतिया जगहों की वॉकिंग टूर चलाते हैं। लेकिन जब वे एक रहस्यमयी जगह पर शूटिंग करने जाते हैं, तो कुछ ऐसा होता है जो उनकी ज़िंदगी बदल देता है। हॉरर के शौकीनों के लिए मस्ट-वॉच।

6. Bhagwat Chapter One: Raakshas (Z5)

अर्शद वारसी और जितेंद्र कुमार की यह क्राइम-थ्रिलर फिल्म एक पुलिस अफसर की कहानी है जो गायब हुई लड़कियों की तहकीकात कर रहा है। लेकिन ये केस जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है।

7. Final Destination: Bloodlines (JioHotstar)

हॉलीवुड की पॉपुलर 'Final Destination' फ्रेंचाइजी की नई फिल्म अब ओटीटी पर आ चुकी है। कॉलेज स्टूडेंट स्टेफनी की खौफनाक सपनों से शुरू होती कहानी धीरे-धीरे डरावनी हकीकत बन जाती है।

8. Our Fault (Amazon Prime Video)

'Our Fault' रोमांस से भरपूर एक इमोशनल राइड है। ब्रेकअप के बाद एक वेडिंग में फिर मिले निक और नोआ की केमिस्ट्री एक बार फिर आग लगा देती है। यह फिल्म इस फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट है, जिसे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।