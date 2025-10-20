Multibagger Stock: बीएसई और एनएसई पर लिस्ट 1,083.54 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी कृषिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) ने अपने शेयरधारकों का पैसा मात्र 6 महीने में डबल करते हुए 119% का रिटर्न दिया है।

अब कंपनी ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद आज शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है।

advertisement

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया की उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगामी 27 अक्टूबर 2025 को बैठक करेंगे और इस बैठक में वो कंपनी द्वारा फंड रेजिंग के प्रस्ताव पर विचार करेंगे और मंजूरी दी जाएगी।

कंपनी ने बताया कि यह फंड रेज राइट्स इश्यू (Rights Issue) के माध्यम से वारंट या अन्य सिक्योरिटीज को जारी करके जुटाई जा सकती है।

Krishival Foods Share Price

स्टॉक आज सुबह 10:15 बजे तक 0.58% या 2.80 रुपये चढ़कर 487 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.21% या 1 रुपये की तेजी के साथ 486 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी कृषिवाल फूड्स लिमिटेड, सूखे मेवे, स्नैक्स, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट बनाती है।

6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न

पिछले 5 दिन में शेयर 4% से ज्यादा और पिछले 1 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। स्टॉक ने 6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 119% का रिटर्न दिया है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 73 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 386 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

कंपनी के बारे में

Krishival Foods Ltd. एक FMCG कंपनी है जो देश और विदेश दोनों बाजारों के लिए फूड प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के पास सूखे मेवे, स्नैक्स, आइसक्रीम जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का मकसद डिस्क्रीशनल कंजम्प्शन के क्षेत्र में बड़ी कंपनी बनना है।

अपने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसने 22 सितंबर 2025 से ब्राजील नट, बादाम, पिस्ता और बाकी सूखे मेवों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है और साथ ही आइसक्रीम पर भी GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।