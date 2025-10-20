scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार52 Week Low के बाद जबरदस्त कमबैक! 12% से ज्यादा उछला ज़ी मीडिया का शेयर - Details

52 Week Low के बाद जबरदस्त कमबैक! 12% से ज्यादा उछला ज़ी मीडिया का शेयर - Details

बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 2:36 बजे तक कंपनी के 2,07,824 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। बीएसई पर कंपनी का शेयर आज 9.99 रुपये पर खुला और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 11.43 रुपये को टच कर लिया है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 20, 2025 15:16 IST

Zee Media Share Price: टीवी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ज़ी मीडिया (Zee Media Corporation Ltd) के शेयर में आज जबरदस्त कमबैक हुआ है। ज़ी मीडिया के स्टॉक ने आज अपना फ्रेश 52 Week Low 9.70 रुपये को टच किया लेकिन उसके बाद शेयर ने शानदार कमबैक करते हुए 12% से ज्यादा की रैली दिखाई।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 3 बजे तक शेयर बीएसई पर 12.27% या 1.21 रुपये चढ़कर 11.07 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 11.75% या 1.16 रुपये की तेजी के साथ 11.03 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

स्टॉक में आज यह तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यू के कारण आई है। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 2:36 बजे तक कंपनी के 2,07,824 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। बीएसई पर कंपनी का शेयर आज 9.99 रुपये पर खुला और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 11.43 रुपये को टच कर लिया है। 

Zee Media Corporation Share Price History

शेयर प्राइस रिटर्न की बात करें तो शेयर ने अच्छा प्रर्फॉर्म नहीं किया है। BSE Analytics के मुताबिक शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 18 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। 

सालाना आधार पर भी देखें तो शेयर  पिछले 1 साल में 48 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 3 साल में 31 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 5 साल में शेयर 154 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 20, 2025