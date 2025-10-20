scorecardresearch
सऊदी अरब की कंपनी से इस डील के बाद GRM Overseas के शेयरों में 2% से अधिक की तेजी - Details

जीआरएम ओवरसीज ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने Seven Star Company Limited, रियाद (सऊदी अरब) के साथ एक समझौता किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 20, 2025 14:18 IST

कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच, ब्रांडेड/गैर-ब्रांडेड बासमती चावल की मिलिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का बिजनेस करने वाली कंपनी, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड (GRM Overseas Ltd) के शेयरो में आज 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 

दोपहर 14:01 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.10% या 8.35 रुपये की तेजी के साथ 406.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.84% या 7.35 रुपये की तेजी के साथ 405.95 रुपये पर ट्रे़ड कर रहा था।

सऊदी अरब की इस कंपनी के साथ की बड़ी डील

जीआरएम ओवरसीज ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने Seven Star Company Limited, रियाद (सऊदी अरब) के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता GRM के प्रमुख बासमती चावल ब्रांड ‘10X’ को सऊदी अरब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया गया है।

इस रणनीतिक साझेदारी के तहत, सात स्टार कंपनी लिमिटेड GRM के ‘10X’ बासमती चावल को विभिन्न पैक साइज में अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल नेटवर्क के माध्यम से पूरे क्षेत्र में वितरित करेगी।

कंपनी ने बताया कि यह साझेदारी GRM के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों, खासकर मिडिल ईस्ट (मध्य-पूर्व) में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

GRM ओवरसीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा कि हम सऊदी अरब में अपने ब्रांड '10X' के विस्तार के लिए Seven Star Company Limited के साथ साझेदारी करके बेहद खुश हैं। उनकी मजबूत बाजार उपस्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता की मदद से हम अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएंगे और अपनी ग्लोबल मौजूदगी को और मजबूत कर सकेंगे। यह सहयोग हमारे उस विजन के अनुरूप है, जिसमें हम GRM के प्रीमियम प्रोडक्ट्स को दुनिया के प्रमुख बाजारों में उपलब्ध कराना चाहते हैं।

 

