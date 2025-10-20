एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स को रेलवे से मिला बड़ा अप्रूवल! ₹60 से कम वाले इस शेयर में आई तेजी - Details

MIC Electronics Share Price: स्मॉल कैप कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयरों में आज 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद स्टॉक में यह उछाल आया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दोपहर 13:25 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.52% या 1.36 रुपये की तेजी के साथ 55.31 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.37% या 1.28 रुपये की तेजी के साथ 55.29 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने आज दी ये बड़ी जानकारी

1,333.03 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाले इस कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे रेलवे मंत्रालय के अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (RDSO) से ट्रेन के LHB कोच और डबल-डेकर कोच के लिए रूफ-माउंटेड एसी पैकेज यूनिट के माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर के लिए अप्रूवल मिला है।

MIC Electronics Q2 FY26 Results

कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।

कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) ₹0.09 रही, जो पिछली तिमाही में ₹0.07 थी।

MIC Electronics Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2.5 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 16 प्रतिशत से अधिक टूटा है लेकिन पिछले 3 महीने में यह 1 प्रतिशत चढ़ा है। लेकिन फिर अगर पिछले 6 महीने का डेटा देखें तो शेयर इस दौरान 8 प्रतिशत गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 41 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में स्टॉक 17 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 359 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 7482 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।