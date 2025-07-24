scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार27% के डिस्काउंट पर इस शेयर को खरीदने का मौका! राइट्स इश्यू के जरिए ₹1249.33 करोड़ जुटाएगी कंपनी - Record Date तय

27% के डिस्काउंट पर इस शेयर को खरीदने का मौका! राइट्स इश्यू के जरिए ₹1249.33 करोड़ जुटाएगी कंपनी - Record Date तय

राइट्स इश्यू एक तरीका है जिसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को कम कीमत पर नए शेयर खरीदने का अधिकार देती है, ताकि वह फंड जुटा सके।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 24, 2025 11:35 IST

Inox Wind Right Issue: विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी आईनॉक्स विंड (Inox Wind Ltd) के शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने ₹1,249.33 करोड़ के राइट्स इश्यू की मंजूरी दी है। कंपनी ने बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर को मजबूत करने और भविष्य की ग्रोथ योजनाओं को सपोर्ट करने के लिए फंड जुटाया जा रहा है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

राइट्स इश्यू एक तरीका है जिसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को कम कीमत पर नए शेयर खरीदने का अधिकार देती है, ताकि वह फंड जुटा सके।

कंपनी के निदेशक मंडल ने ₹10 के फेस वैल्यू वाले 10,41,10,712 फुली-पेड इक्विटी शेयर ₹120 प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर जारी करने की मंजूरी दी है जो बुधवार को बंद भाव 165.60 रुपये से 27% डिस्काउंट है।

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:21 बजे तक एनएसई पर 1.42% या 2.36 रुपये गिरकर 163.38 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.33% या 2.20 रुपये टूटकर 163.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इस राइट्स इश्यू में पात्र शेयरधारकों को उनके पास मौजूद 78 शेयरों पर 5 नए शेयर का अधिकार मिलेगा। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट मंगलवार, 29 जुलाई 2025 तय की गई है। REs यानी राइट्स एंटाइटलमेंट, डीमैट फॉर्म में एक अलग ISIN के तहत जारी किए जाएंगे।

शेयरधारकों के पास पांच विकल्प

SEBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्र शेयरधारकों को उनके REs को लेकर पांच विकल्प मिलते हैं:

  • वे अपने पूरे RE के लिए आवेदन कर सकते हैं।
     
  • पूरे RE के साथ अतिरिक्त शेयरों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
     
  • RE का कुछ हिस्सा लेकर शेष को होल्ड कर सकते हैं।
     
  • RE का कुछ हिस्सा लेकर बाकी किसी अन्य को ट्रांसफर कर सकते हैं।
     
  • पूरे RE को किसी और को सौंप सकते हैं।

शेयरधारक अपने REs को सेकेंडरी मार्केट में किसी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से बेच सकते हैं, जैसे सामान्य शेयर बेचे जाते हैं। यदि REs को तय समय में सब्सक्राइब या ट्रांसफर नहीं किया गया, तो वे रद्द हो जाएंगे।

इस इश्यू के जरिए Inox Wind अपने निवेशकों को हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका दे रहा है, साथ ही पूंजी आधार को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 24, 2025