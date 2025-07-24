Persistent Systems Share Price : 9% से ज्यादा टूटा भाव - ब्रोकरेज अभी भी बुलिश, चेक करें लेटेस्ट टारगेट

Persistent Systems Share Price: आईटी सेक्टर की कंपनी पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड (Persistent Systems Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक 9 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा है। बीते बुधवार को कंपनी ने अपने Q1 FY26 के मजबूत तिमाही नतीजों को जारी किया था लेकिन इसके बावजूद आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है।

कंपनी द्वारा मिक्स रिजल्ट पोस्ट करने के कारण स्टॉक में यह गिरावट दर्ज की गई है। Q1 रिजल्ट के बाद आज ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Choice Institutional Equities) ने इस शेयर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसका टारगेट प्राइस भी दिया है।

Persistent Systems Q1 Results

कंपनी ने 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) के लिए अपने कंसो PAT में साल-दर-साल 38.7% की वृद्धि दर्ज की। PAT 425 करोड़ रुपये रहा, जो क्रमिक आधार पर 7.4% अधिक है।

परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 21.8% बढ़कर 3,333.59 करोड़ रुपये हो गया, जो तिमाही-दर-तिमाही 2.8% बढ़ा। डॉलर के संदर्भ में, राजस्व 389.7 मिलियन डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 18.8% और क्रमिक आधार पर 3.9% की वृद्धि दर्शाता है।

Persistent Systems पर Choice Institutional की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में बुलिश व्यू देते हुए कहा कि कंपनी एआई पर केंद्रित एआई संचालित रणनीति की ओर अग्रसर है, जिसके बारे में हमारा मानना है कि इससे एआई संचालित डिजिटल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म SASVA के साथ-साथ iAURA और GenAl जैसे अन्य एआई प्लेटफॉर्मों के समर्थन से मजबूत ग्रोथ हासिल करने में मदद मिलेगी।

ब्रोकरेज ने कहा कि व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कंपनी का लगातार प्रदर्शन, वित्त वर्ष 27 तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त करने की दिशा में इसकी रणनीतिक दिशा में विश्वास को मजबूत करता है।

चॉइस इंस्टीट्यूशनल ने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 25-वित्त वर्ष 28 के दौरान राजस्व/ईबीआईटी/पीएटी 16.4%/23.2%/22.7% की सीएजीआर से बढ़ेगा।

Persistent Systems Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने Add रेटिंग को बरकरार रखा है और साथ ही इसका टारगेट प्राइस 6050 रुपये का दिया है।

Persistent Systems Share Price

सुबह 10:26 बजे तक शेयर बीएसई पर 8.41% या 471.20 रुपये गिरकर 5134.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 8.39% या 470.50 रुपये लुढ़कर 5,135 रुपये पर कारोबार कर रहा था।