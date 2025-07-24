Trent Share Price: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Ltd.) के शेयरों में आज 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:42 बजे तक बीएसई पर 3.18% या 170.30 रुपये गिरकर 5193.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.05% या 163.50 रुपये टूटकर 5,195.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

आज लगातार तीसरा दिन है जब Westside और Zudio की पेरेंट कंपनी ट्रेंट के शेयर में यह गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में आज और गिरावट तब हुई जब दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs ने अपने रिपोर्ट में ट्रेंट पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया।

ट्रेंट लिमिटेड पर ब्रोकरेज Goldman Sachs ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए ‘Buy’ से ‘Neutral’ कर दिया और टारगेट प्राइस में 21% की बड़ी कटौती की। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, Goldman Sachs ने Trent का टारगेट प्राइस ₹6,970 से घटाकर ₹5,500 कर दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया कि भले ही Trent का वैल्यू फैशन ब्रांड Zudio तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की रफ्तार पहले के अनुमान से धीमी हो सकती है। पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन्स में Trent का शेयर करीब 3% तक फिसल चुका है। गुरुवार की गिरावट के साथ निवेशकों की चिंता और गहरी हो गई है, खासकर तब जब ब्रोकरेज फर्म्स कंपनी के भविष्य को लेकर सतर्क होती दिख रही हैं।

Trent ने हाल ही में जून तिमाही का अपडेट दिया था, जिसमें कंपनी की साल-दर-साल रेवेन्यू ग्रोथ 20% रहा। इस तिमाही में Trent की आय ₹5,061 करोड़ रही, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹4,228 करोड़ थी।

30 जून 2025 तक कंपनी के पास कुल 248 Westside और 766 Zudio स्टोर्स थे, जिनमें दो यूएई में हैं। इस तिमाही में कंपनी ने एक नया Westside और 11 Zudio स्टोर्स खोले, जबकि एक Westside और 10 Zudio स्टोर्स को कंसोलिडेट किया गया है।

Goldman Sachs की रेटिंग कटौती के बाद शेयर पर दबाव और बढ़ सकता है, खासकर तब जब मार्केट में कंपीटिशन तेज हो और ग्रोथ की उम्मीदें धीमी होती दिखें।