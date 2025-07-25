scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारनवरत्न पीएसयू कंपनी रेलटेल ने बताया कब है डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट! इस दिन तक रखना होगा शेयर

नवरत्न पीएसयू कंपनी रेलटेल ने बताया कब है डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट! इस दिन तक रखना होगा शेयर

कंपनी का शेयर आज 2.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए 8.5% के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की थी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 25, 2025 17:11 IST

RailTel  Dividend Record Date: प्रमुख टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक नवरत्न पीएसयू कंपनी रेलटेल (RailTel Corporation of India Limited) ने आज जून में घोषित डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है। कंपनी ने बीते 15 जून को डिविडेंड का ऐलान किया था जिसके बाद आज कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की जानकारी दी है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी का शेयर आज 2.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए 8.5% के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की थी।

RailTel  Dividend

कंपनी ने बताया था कि वो 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर निवेशकों में 0.85 रुपये का डिविडेंड देगी।

RailTel  Dividend Record Date

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में रिकॉर्ड डेट के रूप में बुधवार 13 अगस्त का दिन तय किया है।

RailTel  Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अप्रैल 2025 और नवंबर 2024 में 1-1 रुपये का डिविडेंड दिया था तो वहीं अगस्त 2024 में कंपनी 1.85 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 1 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2023 में 1.05 रुपये का डिविडेंड दिया था।

RailTel Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 2.63% या 10.60 रुपये गिरकर 391.80 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.09% या 8.40 रुपये टूटकर 393.95 रुपये पर रहा। 

RailTel के बारे में

RailTel Corporation of India Limited की स्थापना 2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य रेलवे नेटवर्क के माध्यम से देशभर में ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया सेवाएं प्रदान करना है। RailTel देश की प्रमुख टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है, जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट, VPN, डेटा सेंटर सेवाएं और रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई जैसी सुविधाएं देती है। यह "Digital India" मिशन में भी अहम भूमिका निभा रही है। RailTel का नेटवर्क लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है और यह कई सरकारी व निजी संगठनों को सेवाएं देती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 25, 2025