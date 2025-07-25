Adani Stock : अदाणी ग्रुप की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड (ACC Ltd.) ने बीते गुरुवार को Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी किया था जिसके बाद आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने आज अपनी रिपोर्ट जारी की है।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में एसीसी के शेयर में 20% के अपसाइड की बड़ी भविष्यवाणी की है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 12:36 बजे तक बीएसई पर 1.91% या 36.05 रुपये गिरकर 1854.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.80% या 34 रुपये टूटकर 1,856 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ACC पर एक्सिस सिक्योरिटीज की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में, कंपनी ने कारोबार में 12% की एनुअल ग्रोथ दर्ज की, जो 11.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंच गयाल जिससे कंपनी की बाजार में लीडरशिप मजबूत हुई।

ब्रोकरेज ने कहा कि मौजूदा क्षमता विस्तार प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर आगे बढ़ रही हैं और आगे भी लगातार वॉल्यूम वृद्धि को बढ़ावा देने की उम्मीद है। कंपनी को FY24-FY27E के दौरान वॉल्यूम में 8% CAGR की दर से वृद्धि का अनुमान है।

तिमाही के दौरान, उत्पादन की कुल लागत सालाना/तिमाही दर से 5% बढ़कर 4,617 रुपये प्रति टन हो गई। सीमेंट की मांग मजबूत बनी रहने की उम्मीद है, और इंडस्ट्री के वित्त वर्ष 24-27 के दौरान 7-8% के CAGR से बढ़ने का अनुमान है।

ACC Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2260 रुपये रखा है। अपने रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने 24 जुलाई के बंद भाव 1,890 रुपये को CMP मानते हुए 20% के अपसाइड की भविष्यवाणी की है।

ACC फाइनेंशियल

Q1 में कंपनी का रेवेन्यू 18%, EBITDA 15% और PAT 4% बढ़ा है। कंपनी ने 16.8% की अपेक्षा के मुकाबले 12.8% का EBITDA मार्जिन दर्ज किया। कंपनी ने सालाना आधार पर 18% की राजस्व वृद्धि दर्ज की, जिसमें 12% की वृद्धि के साथ 11.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि शामिल है।