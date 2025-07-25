scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसेंसेक्स 600 अंक और निफ्टी 200 अंक से ज्यादा टूटा! इन 4 कारणों से आज लाल निशान पर बीएसई और एनएसई

सेंसेक्स 600 अंक और निफ्टी 200 अंक से ज्यादा टूटा! इन 4 कारणों से आज लाल निशान पर बीएसई और एनएसई

वोलैटिलिटी इंडेक्स India VIX करीब 7% बढ़कर 11.43 तक पहुंच गया, जिससे ट्रेडर्स में घबराहट बढ़ी और बिकवाली तेज हुई। सेंसेक्स 644.2 अंक या 0.78% गिरकर 81,539.97 के निचले स्तर तक पहुंचा, जबकि निफ्टी 217.65 अंक या 0.86% लुढ़ककर 24,844.45 पर आ गया। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 25, 2025 11:36 IST

Stock Market: शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स 644.2 अंक या 0.78% गिरकर 81,539.97 के निचले स्तर तक पहुंचा, जबकि निफ्टी 217.65 अंक या 0.86% लुढ़ककर 24,844.45 पर आ गया। वोलैटिलिटी इंडेक्स India VIX करीब 7% बढ़कर 11.43 तक पहुंच गया, जिससे ट्रेडर्स में घबराहट बढ़ी और बिकवाली तेज हुई।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बाजाज फाइनेंस ने खींची गिरावट की शुरुआत

बाजाज फाइनेंस के शेयर 6% तक टूटे। कंपनी की जून तिमाही में क्रेडिट कॉस्ट खासकर टू-व्हीलर/थ्री-व्हीलर और MSME सेगमेंट में बढ़ी। MSME पोर्टफोलियो में फरवरी से तनाव देखा गया है और कंपनी को आगे इन सेगमेंट्स में ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका है। हालांकि, कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 22% बढ़कर ₹4,765 करोड़ और राजस्व 21% बढ़कर ₹19,524 करोड़ रहा।

बाजाज फाइनेंस के साथ-साथ बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जैसे दिग्गज स्टॉक्स भी दबाव में रहे।

इन कारणों से टूटा बाजार

बाजार में यह गिरावट कमजोर तिमाही नतीजों, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की निरंतर बिकवाली और एशियाई बाजारों में कमजोरी की वजह से आई।

1. कमजोर रुपया : डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे गिरकर 86.59 पर आ गया। कमजोर बाजार और लगातार हो रहे विदेशी पूंजी निकासी इसके पीछे कारण रहे।

2. FII बिकवाली: गुरुवार को एफआईआई ने ₹2,133.69 करोड़ के शेयर बेचे। बीते चार सत्रों में कुल बिकवाली ₹11,572 करोड़ पहुंच गई है। 

3. ग्लोबल संकेत कमजोर: जापान का निक्केई 225, शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सभी लाल निशान में बंद हुए। अमेरिका के बाजार भी मिश्रित रहे।

4. कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं: ब्रेंट क्रूड 0.39% बढ़कर 69.45 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए महंगाई का संकेत है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 25, 2025