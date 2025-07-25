Stock Market: शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स 644.2 अंक या 0.78% गिरकर 81,539.97 के निचले स्तर तक पहुंचा, जबकि निफ्टी 217.65 अंक या 0.86% लुढ़ककर 24,844.45 पर आ गया। वोलैटिलिटी इंडेक्स India VIX करीब 7% बढ़कर 11.43 तक पहुंच गया, जिससे ट्रेडर्स में घबराहट बढ़ी और बिकवाली तेज हुई।

बाजाज फाइनेंस ने खींची गिरावट की शुरुआत

बाजाज फाइनेंस के शेयर 6% तक टूटे। कंपनी की जून तिमाही में क्रेडिट कॉस्ट खासकर टू-व्हीलर/थ्री-व्हीलर और MSME सेगमेंट में बढ़ी। MSME पोर्टफोलियो में फरवरी से तनाव देखा गया है और कंपनी को आगे इन सेगमेंट्स में ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका है। हालांकि, कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 22% बढ़कर ₹4,765 करोड़ और राजस्व 21% बढ़कर ₹19,524 करोड़ रहा।

बाजाज फाइनेंस के साथ-साथ बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जैसे दिग्गज स्टॉक्स भी दबाव में रहे।

इन कारणों से टूटा बाजार

बाजार में यह गिरावट कमजोर तिमाही नतीजों, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की निरंतर बिकवाली और एशियाई बाजारों में कमजोरी की वजह से आई।

1. कमजोर रुपया : डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे गिरकर 86.59 पर आ गया। कमजोर बाजार और लगातार हो रहे विदेशी पूंजी निकासी इसके पीछे कारण रहे।

2. FII बिकवाली: गुरुवार को एफआईआई ने ₹2,133.69 करोड़ के शेयर बेचे। बीते चार सत्रों में कुल बिकवाली ₹11,572 करोड़ पहुंच गई है।

3. ग्लोबल संकेत कमजोर: जापान का निक्केई 225, शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सभी लाल निशान में बंद हुए। अमेरिका के बाजार भी मिश्रित रहे।

4. कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं: ब्रेंट क्रूड 0.39% बढ़कर 69.45 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए महंगाई का संकेत है।