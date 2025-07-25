किसी भी नौकरीपेशा इंसान के लिए सबसे जरूरी मेहनत के बदले समय पर मिलने वाली सैलरी होता है। लेकिन जब उसी सैलरी में देरी हो, तो गुस्सा आना लाजमी है। ऐसी ही परेशानी से एक 19 साल की लड़की जूझ रही है, जिसकी ये पहली नौकरी है। कई हफ्तों से उसे सैलरी नहीं मिली थी और ऑफिस की HR बार-बार टाल रही थी। परेशान होकर उसने अपनी भड़ास Reddit नाम की वेबसाइट पर निकाल दी।

अगर थप्पड़ मार दूं तो?

लड़की ने Reddit पर अपनी बात रखते हुए लिखा कि यह मेरी पहली जॉब है और मैं सिर्फ 19 साल की हूं। मेरी सैलरी समय पर नहीं आ रही क्योंकि HR कुछ नहीं करती। अगर मैं उसे थप्पड़ मार दूं तो क्या होगा? क्या मुझे इसकी सजा मिलेगी?

उसका कहना था कि HR ऑफिस में सिर्फ बैठती है, लेकिन सैलरी रिलीज करने जैसे जरूरी काम नहीं करती। इसी वजह से उसका पैसा अटका पड़ा है।

सोशल मीडिया पर यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, उस पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने HR का मजाक उड़ाया, तो किसी ने लड़की को समझदारी से काम लेने की सलाह दी। एक यूजर ने लिखा कि लगता है तुम्हारा वीकेंड जल्दी शुरू हो गया है।

दूसरे यूजर ने लिखा कि थप्पड़ नहीं मारो, HR की रंगोली बिगाड़ दो। उससे ज्यादा गुस्सा आएगा। एक यूजर ने सुझाव दिया कि ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे करियर पर असर पड़े। पहले सीनियर्स को ईमेल करो और बात समझाने की कोशिश करो।

हर ऑफिस में यही कहानी?

यह कहानी अकेली नहीं है। आज भी बहुत से कर्मचारी, खासकर छोटे शहरों या नई कंपनियों में, समय पर सैलरी न मिलने से परेशान रहते हैं। कई कंपनियां प्रोसेस की आड़ में सैलरी को टालती रहती हैं, जबकि कर्मचारी अपने जरूरी खर्च पूरे करने के लिए इसी तनख्वाह पर निर्भर होते हैं।

अगर आपकी भी सैलरी समय पर नहीं आती, तो सबसे पहले शांति से कंपनी की HR टीम या अकाउंट्स डिपार्टमेंट से लिखित में बात करें। अगर जवाब न मिले, तो अपने मैनेजर या डायरेक्ट सीनियर को ईमेल करें। अगर तब भी कुछ न हो तो लेबर विभाग में शिकायत की जा सकती है।