Kellton Tech के शेयर में 20% की छलांग, स्टॉक स्प्लिट ने बढ़ाई निवेशकों की दिलचस्पी

Kellton Tech Solutions के शेयर में आज शानदार तेजी आई है। कंपनी के शेयर 20 फीसदी तक चढ़ गए हैं। बता दें कि आज स्टॉक का रिकॉर्ड डेट है। जी हां, कंपनी के शेयर आज स्प्लिट होंगे।

कंपनी ने अपने एक शेयर को पांच हिस्सों में बांटने का फैसला लिया है, जिसे स्टॉक स्प्लिट कहा जाता है। इसके तहत, ₹5 फेस वैल्यू वाला एक शेयर अब ₹1 फेस वैल्यू के पांच शेयरों में बदल जाएगा। यानी अगर किसी के पास पहले एक शेयर था, तो अब उसके पास पांच शेयर होंगे, हालांकि कुल निवेश की कीमत वही रहेगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस स्प्लिट के लिए कंपनी ने 25 जुलाई 2025 को रिकॉर्ड डेट घोषित की थी। इसका मतलब यह है कि जिस भी निवेशक के पास 25 जुलाई तक Kellton Tech के शेयर थे उन्हें इस स्प्लिट का फायदा मिलेगा।

शुक्रवार को जब शेयर एक्स-स्प्लिट के तौर पर ट्रेड हुआ तो इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिली। शेयर करीब 20% चढ़ गया। BSE पर यह ₹29.15 पर खुला और दिन के दौरान ₹33.10 तक पहुंच गया। दिनभर के कारोबार में इसने ₹28.65 का लो भी लगाया।

मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है?

Angel One के इक्विटी एक्सपर्ट राजेश भोसले ने कहा कि स्टॉक स्प्लिट के बाद निवेशकों का रुझान बढ़ता है क्योंकि शेयर सस्ते हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तेजी के बाद शेयर अपने पुराने ऑल टाइम हाई ₹36.86 को फिर से छू सकता है। अगर गिरावट आती है, तो ₹30 के आसपास इसे सपोर्ट मिल सकता है।

बता दें कि स्टॉक स्प्लिट एक ऐसा प्रोसेस होता है, जिसमें कंपनी अपने शेयरों को छोटे हिस्सों में बांट देती है। इससे शेयर की कीमत कम हो जाती है और ज्यादा निवेशक उसमें पैसे लगा सकते हैं। हालांकि, शेयरों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन कुल निवेश की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है और बाजार में उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छा हो जाता है।

Kellton Tech के बारे में

Kellton Tech एक इंटरनेशनल आईटी और टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है। यह कंपनी भारत के अलावा मलेशिया, फिलीपींस और हॉन्गकॉन्ग जैसे देशों में भी काम करती है। यह स्टार्टअप्स से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों (जैसे Fortune 500) तक को डिजिटल सॉल्यूशन देती है।