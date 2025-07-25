देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) ने अपने शेयर पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने जून 2025 तिमाही में अपने ₹15.5 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो में से कई शेयर बेचे हैं और कई नए जोड़े हैं। इस बदलाव में सबसे खास बात यह है कि LIC ने डिफेंस सेक्टर कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है, जबकि Suzlon और Vedanta जैसे पॉपुलर शेयरों से दूरी बना ली है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

डिफेंस शेयरों में बढ़ा भरोसा

LIC ने इस बार जिन सेक्टरों में सबसे ज्यादा भरोसा जताया है, उसमें सरकारी डिफेंस कंपनियां सबसे ऊपर हैं। कंपनी ने चार प्रमुख सरकारी डिफेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इससे साफ है कि LIC अब उन कंपनियों पर दांव लगा रही है जो देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशनों से जुड़ी हैं।

Suzlon और Vedanta से किया किनारा

LIC ने जिन शेयरों से दूरी बनाई है, उनमें Suzlon Energy और Vedanta Ltd जैसे पब्लिक के फेवरेट स्टॉक्स भी शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों में LIC ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। इसका मतलब है कि कंपनी अब ऐसे शेयरों से बाहर निकल रही है जो पहले रिटेल निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर थे।

किन कंपनियों में बढ़ाई हिस्सेदारी?

इस तिमाही में LIC ने Reliance Industries, Tata Motors, State Bank of India (SBI) और Patanjali Foods जैसी बड़ी कंपनियों में अपनी पकड़ मजबूत की है। ये कंपनियां एनर्जी, ऑटो और फूड सेक्टर से जुड़ी हैं, जो लंबे समय में ग्रोथ देने की क्षमता रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ, LIC ने ICICI Bank, Infosys और TCS जैसे बड़े नामों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है।

पिछले कुछ हफ्तों में शेयर बाजार में तेजी का असर LIC के पोर्टफोलियो पर भी पड़ा है। खबरों के मुताबिक, LIC के पोर्टफोलियो की वैल्यू ₹1.78 लाख करोड़ तक बढ़ गई है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा Reliance Industries और ITC जैसे शेयरों ने पहुंचाया है।