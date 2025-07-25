Suzlon Energy Share: रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy Ltd) के शेयर आज 2.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। आज लगातार तीसरा दिन था जब शेयर में यह गिरावट देखने को मिली। आज शेयर करीब 4 प्रतिशत गिकर ₹62.84 के दिन के निचले स्तर तक पहुंचा।

Suzlon Energy Share Price

बीएसई पर स्टॉक 2.57% या 1.68 रुपये गिरकर 63.63 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.42% या 1.58 रुपये टूटकर 63.74 रुपये पर बंद हुआ।

यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब कंपनी को मद्रास हाई कोर्ट से राहत मिली है। Suzlon ने हाल ही में शेयर बाजार को बताया कि 21 जुलाई के आदेश में कोर्ट ने CGST और सेंट्रल एक्साइज के जॉइंट कमिश्नर द्वारा लगाई गई ₹1.18 करोड़ की पेनल्टी को रद्द कर दिया है। यह पेनल्टी वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए कथित इनएलेजिबल GST इनपुट टैक्स क्रेडिट के आरोप पर लगाई गई थी।

सुजलॉन पर एक्सपर्ट की राय

Bonanza के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट ड्रमिल विठलानी के अनुसार Suzlon ने मई के आखिरी सप्ताह में मजबूत वॉल्यूम के साथ वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट दिया था। हालांकि जून में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिससे स्टॉक ब्रेकआउट जोन की ओर वापस आया। एक्सपर्ट ने कहा कि ₹62 का स्तर मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा, जबकि ₹74 पर रेसिस्टेंस दिख सकता है।

Religare Broking के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट रवि सिंह ने कहा कि स्टॉक तकनीकी रूप से कमजोर लग रहा है और ₹62 की ओर और गिर सकता है।

आनन्द राठी के तकनीकी विश्लेषक जिगर पटेल ने भी ₹62 को सपोर्ट और ₹68 को इमीडिएट रेसिस्टेंस बताया है।

Suzlon Energy भारत की अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो मुख्यतः विंड टर्बाइन निर्माण में जुटी हुई है और सोलर प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर एसेट मैनेजमेंट तक सर्विस देती है। जून 2025 तक प्रमोटर्स की कंपनी में हिस्सेदारी 11.74% थी।