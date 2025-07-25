scorecardresearch
Penny Stock: प्रमोटर ग्रुप ने खरीदे 74.7 लाख शेयर, फिर भी ढह गया पेनी स्टॉक; कल 10% की तेजी के बाद आज गिरा 7% से ज्यादा

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में पेनी स्टॉक पैसालो डिजिटल के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। जबकि, कंपनी के प्रमोटर ग्रुप ने डायरेक्ट मार्केट से 74.7 लाख शेयर खरीदे हैं।

UPDATED: Jul 25, 2025 12:44 IST

शुक्रवार को Paisalo Digital Ltd के शेयर में हलचल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। दोपहर 12.40 बजे के करीब कंपनी के स्टॉक 7 फीसदी से ज्यादा गिरकर ₹32.73 प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए। 

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी यूनिट Equilibrated Venture CFlow Pvt Ltd ने बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे हैं। कंपनी ने बीएसई और एनएसई को भेजी फाइलिंग में बताया कि प्रमोटर ग्रुप ने 24 और 25 जुलाई 2025 को ओपन मार्केट से कुल 74.70 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं। इसके बाद कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़कर 16.50% हो गई है, जो पहले 15.67% थी।

प्रमोटर का भरोसा दिखा

Equilibrated Venture CFlow Pvt Ltd कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से रिलेटिड है। कंपनी ने यह निवेश सीधे ओपन मार्केट से किया है। ओपन मार्केट से शेयर खरीदना इस बात का संकेत है कि प्रमोटर को कंपनी के बिजनेस मॉडल और भविष्य की ग्रोथ पर भरोसा है।

डील से पहले, प्रमोटर के पास 14.13 करोड़ शेयर थे, जो 15.67% हिस्सेदारी के बराबर था। वहीं, डील के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़कर 14.88 करोड़ शेयर हो गई।

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, डील से पहले और डील के बाद कंपनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। Paisalo Digital की कुल शेयर कैपिटल ₹90.21 करोड़, यानी 90.21 करोड़ इक्विटी शेयर है।

Paisalo Digital के बारे में

Paisalo Digital Ltd एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जो खास तौर पर माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल लोन, और ग्रामीण भारत में लोन पर फोकस करती है। कंपनी की जड़ें गांवों और छोटे शहरों में फैली हैं, जहां यह किसानों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को लोन मुहैया कराती है।

इसके अलावा कंपनी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्स और टेक्नोलॉजी-आधारित सिस्टम के जरिए फाइनेंशियल इनक्लूजन की दिशा में काम कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 25, 2025