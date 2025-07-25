Gold, Silver Price Today: बड़ी राहत! सोना और चांदी आज हुआ सस्ता - चेक करें लेटेस्ट रेट
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : लगातार महंगे हो रहे है गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर आज ब्रेक लगा है। सोना और चांदी दोनों के ही रिटेल कीमतें आज गिरी हैं। दिल्ली में 24 कैरेट वाले सोने का रिटेल भाव आज 1380 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में 1200 रुपये प्रति किलोग्राम टूटा है।
अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:21 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.25% या 250 रुपये टूटकर 98476 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
हालांकि चांदी के फ्यूचर ट्रेड में आज तेजी देखने को मिल रही है। 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.23% या 267 रुपये चढ़कर 115400 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9874 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9044 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,981 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,30,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,987 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,133 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,029 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,985 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,142 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,005 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,31,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,126 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।