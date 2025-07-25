scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार6800% रिटर्न देने वाले मल्टीबैगर स्टॉक का बड़ा एलान, निवेशकों को दे रही Bonus और Stock Split का तोहफा

6800% रिटर्न देने वाले मल्टीबैगर स्टॉक का बड़ा एलान, निवेशकों को दे रही Bonus और Stock Split का तोहफा

शेयर बाजार में मल्टीबैगर स्टॉक GHV Infra ने दो बड़े एलान किेये हैं। कंपनी स्टॉक स्प्लिट के साथ बोनस शेयर भी दे रही है। आर्टिकल में रिकॉर्ड डेट जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 25, 2025 11:17 IST
The Hero MotoCorp board at its meeting held on May 13 had recommended a final dividend of Rs 65 per equity share.
The Hero MotoCorp board at its meeting held on May 13 had recommended a final dividend of Rs 65 per equity share.

स्टॉक मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी GHV Infra Projects Ltd के शेयर फोकस में आ गए हैं। दरअसल, कंपनी ने गुरुवार को स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का ऐलान किया है। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 2 फीसदी चढ़कर ₹1,403.30 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कब है रिकॉर्ड डेट

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के शेयर 2:1 के रेश्यो में स्प्लिट होंगे। इसके साथ ही कंपनी 3:2 के रेश्यो में बोनस शेयर भी देगी। इसका मतलब कि निवेशक को हर तीन शेयर पर दो बोनस शेयर मिलेगा। बता दें कि स्टॉ स्प्लिट के बाद शेयर की फेस वैल्यू ₹10 से घटकर ₹5 हो जाएगी। कंपनी ने अभी रिकॉर्ड डेट का एलान नहीं किया है।  

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

GHV Infra शेयर ने पिछले एक साल में शानदार परफॉर्मेंस दिया है। जुलाई 2024 में इस स्टॉक का प्राइस ₹19 के आसपास था, जो अब ₹1,375.80 के स्तर तक पहुंच गया है। इस दौरान स्टॉक ने करीब 6800% का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने एक साल पहले सिर्फ ₹10,000 लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू ₹7.23 लाख होती। यह स्टॉक पिछले हफ्ते से लगातार ऑल टाइम हाई पर बंद हो रहा है।

इस शेयर का 52 वीक का लो ₹77.64 है और 52-वीक हाई ₹1,403.30 है। पिछले छह महीने में स्टॉक ने 981 का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में स्टॉक में 6,855% की तेजी आई है। शेयर ने पांच साल में 5,915% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

GHV Infra Projects Ltd के बारे में

GHV Infra Projects Ltd मुख्य रूप से सड़क, पुल, बिजली परियोजनाओं, जल आपूर्ति, इमारतों और औद्योगिक निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी अब पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स के कारोबार में भी उतर चुकी है, जहां उसे अपनी होल्डिंग कंपनी Bhadra Paper Mills Limited का साथ मिला है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप ₹1,906 करोड़ है। उसका रेवेन्यू ₹185 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹17.02 करोड़ से ज्यादा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 25, 2025