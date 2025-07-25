₹140 करोड़ का नया ऑर्डर मिलने के बाद छोटे स्टॉक में हलचल तेज, अब पूरे महाराष्ट्र में चलेगा एक स्मार्ट कार्ड

स्टॉक मार्केट में एक स्मॉलकैप टेक कंपनी चर्चा में आ गई है। Ebix Technologies Ltd को महाराष्ट्र सरकार से ₹140 करोड़ का एक बड़ा डिजिटल प्रोजेक्ट मिला है। इसके बाद इसके शेयर पर निवेशकों की नजर टिक गई है। कंपनी को यह ऑर्डर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) से मिला है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है यह नया प्रोजेक्ट?

Ebix Technologies अब पूरे महाराष्ट्र में National Common Mobility Card (NCMC) सिस्टम लागू करेगी। यह एक ऐसा स्मार्ट कार्ड होगा जिससे यात्री बस, ट्रेन और दूसरे सार्वजनिक परिवहन में सफर कर सकेंगे। सरकार की योजना है कि देशभर में एक ही कार्ड से यात्रा की सुविधा हो, और यह प्रोजेक्ट उसी दिशा में बड़ा कदम है।

इस कार्ड को शुरू में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों और बाकी सब्सिडी पाने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है। वहीं, सामान्य यात्रियों के लिए इसे ऑप्शनल रखा गया है।

इस ऑर्डर से कंपनी के बिजनेस में नई रफ्तार आने की उम्मीद है। स्टॉक एक्सचेंज में जब भी किसी कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसका शेयर आमतौर पर निवेशकों के बीच फोकस बन जाता है।

Ebix Technologies पहले भी सरकार से जुड़े कई डिजिटल प्रोजेक्ट्स कर चुकी है और इस बार भी कंपनी को भरोसेमंद पार्टनर मानते हुए यह काम सौंपा गया है।

कैसे बदलेगा सफर का तरीका?

इस स्मार्ट कार्ड के जरिए यात्रियों को कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। पूरे महाराष्ट्र में बसों में सफर करने के लिए बस एक कार्ड काफी होगा। कार्ड को मोबाइल ऐप, वेबसाइट या नजदीकी आउटलेट्स से रिचार्ज किया जा सकेगा। इस पूरे सिस्टम से राज्य में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा और टिकटिंग में पारदर्शिता भी आएगी।

Ebix Technologies ने यह प्रोजेक्ट 21 जुलाई 2025 से शुरू कर दिया है और अगले 6 महीने के भीतर यानी 20 जनवरी 2026 तक इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट का आखिरी चरण नवंबर 2028 तक चलेगा।