NSDL के आईपीओ का प्राइस बैंड तय होती है जीएमपी में भड़की आग! 30 जुलाई से खुल रहा है ऑफर | Price Band, Lot Size

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 25, 2025 10:55 IST

NSDL IPO GMP: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड ₹760 से ₹800 प्रति शेयर तय किया है। यह पूरी तरह एक ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है, जिसमें कुल 5,01,45,001 इक्विटी शेयर मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे जाएंगे। ऊपरी प्राइस बैंड पर NSDL लगभग ₹4,011 करोड़ जुटाने की योजना में है। प्राइस बैंड की घोषणा के साथ ही इस आईपीओ का जीएमपी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। 

यह इश्यू बुधवार, 30 जुलाई से शुक्रवार, 1 अगस्त तक खुलेगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बुक 29 जुलाई को खुलेगी। रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 18 शेयरों के एक लॉट और अधिकतम 13 लॉट (₹1,87,200 तक) तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए 85,000 शेयर रिजर्वड हैं, जिन्हें प्रति शेयर ₹76 की छूट मिलेगी।

IDBI बैंक 2,22,20,000 शेयर, NSE 1,80,00,001 शेयर, जबकि SBI (40 लाख शेयर), HDFC बैंक (40 लाख शेयर), यूनियन बैंक (5 लाख शेयर) और SUUTI (34.15 लाख शेयर) अपने हिस्से बेच रहे हैं। SEBI के नियमानुसार, कोई भी सिंगल इंटीटि किसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में 15% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकती।

NSDL को अगस्त 2025 तक लिस्टिंग पूरी करने की SEBI से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹343.12 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले साल ₹275.45 करोड़ था। FY25 में NSDL की कुल आय ₹1,535.19 करोड़ रही। कंपनी का अनुमानित मार्केट कैप ₹16,000 करोड़ होगा।

इस इश्यू में 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs), 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों और 35% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है। ICICI Securities, Axis Capital, IDBI Capital, Motilal Oswal और SBI Capital इस इश्यू के लीड मैनेजर्स हैं। लिस्टिंग 6 अगस्त, 2025 को बीएसई और एनएसई पर संभावित है।

GMP में भड़की आग

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक आज सुबह 9:30 बजे तक इसका लेटेस्ट जीएमपी 167 रुपये है। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 20.88% के प्रीमियम पर ₹967 पर हो सकती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 25, 2025