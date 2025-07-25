scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारशुक्रवार को 5% गिरा टेक स्टॉक, कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजा; जाने कैसा रहा कंपनी का मुनाफा

शुक्रवार को 5% गिरा टेक स्टॉक, कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजा; जाने कैसा रहा कंपनी का मुनाफा

KFin Technologies के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। कंपनी ने पहली तिमाही के नतीजे जारी किये हैं। आइए, जानते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 25, 2025 14:48 IST
The short-term trend of KFin Tech seems to have turned positive as it formated of positive candlestick pattern as per intraday/daily timeframe chart, said the analyst.

KFin Technologies Ltd के शेयर में शुक्रवार को गिरावट देखी गई। कंपनी के Q1 FY26 के नतीजे आने के बाद इसका स्टॉक 5.36% गिरकर ₹1,166.40 पर पहुंच गया। बता दें कि शेयर में आई गिरावट की वजह है कि कंपनी के मुनाफे में तिमाही आधार पर गिरावट आई है। हालांकि कंपनी को सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ मिली है।

कैसा रहा तिमाही नतीजा

कंपनी का अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कुल मुनाफा ₹77.26 करोड़ रहा। पिछली तिमाही के मुकाबले यह 9.16% कम है। वहीं, पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो मुनाफे में 13.5% का इजाफा हुआ है।

रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने ₹274.06 करोड़ की कमाई की, जो पिछली तिमाही से थोड़ी ज्यादा है और सालाना आधार पर 15.36% की बढ़त दिखाती है।

कंपनी का प्रॉफिट टैक्स से पहले (PBT) ₹104.91 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹91.81 करोड़ से करीब 14% ज्यादा है। कंपनी का EBITDA यानी ब्याज, टैक्स और बाकी खर्चों से पहले की कमाई ₹113.86 करोड़ रही। इसमें भी सालाना आधार पर 14.25% की ग्रोथ हुई है। हालांकि EBITDA मार्जिन थोड़ा घटकर 41.5% हो गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 42% था।

किस कारोबार से कितनी कमाई?

कंपनी के अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड सर्विस से कंपनी को ₹199.10 करोड़ की कमाई हुई, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी बढ़ी है। Issuer Solutions से ₹42.40 करोड़ की कमाई हुई, जिसमें 34% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर सॉल्यूशंस से ₹41.18 करोड़ मिले, यानी करीब 16% की बढ़त।

हालांकि एक निगेटिव खबर यह रही कि कंपनी के SIP फोलियो की संख्या घट गई है। Q1 FY25 में 3.91 करोड़ SIP फोलियो थे, जो अब Q1 FY26 में घटकर 3.54 करोड़ रह गए हैं यानी करीब 18% की गिरावट आई है।

KFin Technologies के बारे में

KFin Technologies (KFintech) एक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। यह भारत, मलेशिया, फिलीपींस और हॉन्गकॉन्ग जैसे देशों में म्यूचुअल फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को सर्विस देती है।

KFintech शेयर परफॉर्मेंस

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 12.12 फीसदी गिरे हैं। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक की परफॉर्मेंस फ्लैट रही है। सालभर में शेयर ने 52.92 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, 2 साल में शेयर ने 211 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। KFin Technologies का मार्केट-कैप 820,065.90 करोड़ रुपये है। 

Jul 25, 2025
Jul 25, 2025