Newsशेयर बाज़ारमॉनसून में जेएम फाइनेंशियल ने इस केमिकल स्टॉक पर लगाया बड़ा दांव! कहा- 27% से ज्यादा की आएगी तेजी

दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने आज अपनी रिपोर्ट में यह बड़ी भविष्यवाणी की है कि केमिकल सेक्टर की इस कंपनी के शेयरों में 27.7% की तेजी आने वाली है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 25, 2025 11:21 IST

Stock to BUY: पूरे देश में मॉनसून आ चुका है और इस सीजन में केमिकल सेक्टर की कंपनियां निवेशकों के रडार पर होती है। आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके शेयर में 27% से ज्यादा की तेजी आने वाली है। 

दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने आज अपनी रिपोर्ट में यह बड़ी भविष्यवाणी की है कि केमिकल सेक्टर की कंपनी एथर इंडस्ट्रीज (Aether Industries) के शेयरों में 27.7% की तेजी आने वाली है। 

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एथर का वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही का EBITDA हमारी उम्मीदों से 9% ज्यादा रहा, जो उम्मीद से बेहतर बिक्री और मामूली ग्रोस मार्जिन ग्रोथ के कारण था। बेकर ह्यूजेस कॉन्ट्रैक्ट में तेजी से कुल बिक्री में वृद्धि हुई, जिसने कृषि केमिकल बिक्री में गिरावट की भरपाई कर दी।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि इसके अलावा, वित्त वर्ष 26 में i) वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के अंत तक साइट 5 में दो नए उत्पादन ब्लॉकों से नए LSM मॉलिक्यूल लॉन्च होगा, और ii) मिलिकेन कॉन्ट्रैक्ट से कुछ बिक्री होगी, जिसके वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है। इसके कारण, अगले 2-3 साल तक ग्रोथ की संभावना मजबूत बनी हुई है।

Aether Industries Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1030 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि शेयर अपने CMP 806 रुपये से 27.7% ऊपर 1,030 रुपये तक जा सकता है। 

Aether Industries Share Price

आज कंपनी का शेयर सुबह 11:14 बजे तक बीएसई पर 0.36% या 2.95 रुपये गिरकर 805.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.18% या 1.45 रुपये चढ़कर 806.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 25, 2025