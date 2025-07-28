scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंडकोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया 'Active Momentum Fund', 29 जुलाई से खुल रहा सब्सक्रिप्शन

कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया 'Active Momentum Fund', 29 जुलाई से खुल रहा सब्सक्रिप्शन

Kotak Active Momentum Fund उन निवेशकों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो शॉर्ट से मीडियम टर्म में ग्रोथ-ओरिएंटेड इक्विटी पोर्टफोलियो की तलाश में हैं, खासकर ऐसे स्टॉक्स में जिनकी कमाई लगातार बेहतर हो रही हो।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 28, 2025 16:45 IST

Kotak Mutual Fund: कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (Kotak Mutual Fund) ने एक नया ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम Kotak Active Momentum Fund को लॉन्च किया है। इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 29 जुलाई से 12 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। Kotak Active Momentum Fund उन निवेशकों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो शॉर्ट से मीडियम टर्म में ग्रोथ-ओरिएंटेड इक्विटी पोर्टफोलियो की तलाश में हैं, खासकर ऐसे स्टॉक्स में जिनकी कमाई लगातार बेहतर हो रही हो।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

यह फंड पारंपरिक मोमेंटम निवेश से अलग होकर केवल प्राइस ट्रेंड के बजाय कंपनियों की वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है। इस फंड की खासियत इसकी इन-हाउस मॉडल है, जो अर्निंग्स और सेल्स ग्रोथ को एनालिस्ट रेटिंग्स के साथ मिलाकर टॉप 250 कंपनियों के स्टॉक्स में चयन करेगा।

इस फंड के पोर्टफोलियो में 40-50 स्टॉक्स शामिल होंगे और समय-समय पर रिबैलेंसिंग के जरिए प्रदर्शन को संतुलित रखा जाएगा। इस फंड में न्यूनतम निवेश राशि ₹5,000 तय की गई है।

कोटक AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर निलेश शाह ने कहा कि बाजार हमेशा अर्निंग्स के पीछे चलता है। इतिहास गवाह है कि बुल और बियर दोनों ही फेज में अर्निंग्स ने प्राइस को पछाड़ा है। यह फंड पारंपरिक प्राइस-बेस्ड मूमेंटम स्कीम्स से अलग है और कंपनी के इनोवेशन-आधारित निवेश दृष्टिकोण को दर्शाता है।

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1998 से परिचालन में है और वर्तमान में 72.88 लाख निवेशकों के पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर रही है। कंपनी 95 शहरों में 106 ब्रांच के साथ मौजूद है और इक्विटी, डेट और हाइब्रिड स्कीम्स की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (Kotak AMC) कोटक महिंद्रा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, यह भारत की टॉप 5 एएमसी में से एक है। मार्च 2025 तक इसका AUM ₹4.78 लाख करोड़ था, जिसमें करोड़ों निवेशकों की भागीदारी है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 28, 2025