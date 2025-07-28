Kotak Mutual Fund: कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (Kotak Mutual Fund) ने एक नया ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम Kotak Active Momentum Fund को लॉन्च किया है। इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 29 जुलाई से 12 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। Kotak Active Momentum Fund उन निवेशकों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो शॉर्ट से मीडियम टर्म में ग्रोथ-ओरिएंटेड इक्विटी पोर्टफोलियो की तलाश में हैं, खासकर ऐसे स्टॉक्स में जिनकी कमाई लगातार बेहतर हो रही हो।

यह फंड पारंपरिक मोमेंटम निवेश से अलग होकर केवल प्राइस ट्रेंड के बजाय कंपनियों की वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है। इस फंड की खासियत इसकी इन-हाउस मॉडल है, जो अर्निंग्स और सेल्स ग्रोथ को एनालिस्ट रेटिंग्स के साथ मिलाकर टॉप 250 कंपनियों के स्टॉक्स में चयन करेगा।

इस फंड के पोर्टफोलियो में 40-50 स्टॉक्स शामिल होंगे और समय-समय पर रिबैलेंसिंग के जरिए प्रदर्शन को संतुलित रखा जाएगा। इस फंड में न्यूनतम निवेश राशि ₹5,000 तय की गई है।

कोटक AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर निलेश शाह ने कहा कि बाजार हमेशा अर्निंग्स के पीछे चलता है। इतिहास गवाह है कि बुल और बियर दोनों ही फेज में अर्निंग्स ने प्राइस को पछाड़ा है। यह फंड पारंपरिक प्राइस-बेस्ड मूमेंटम स्कीम्स से अलग है और कंपनी के इनोवेशन-आधारित निवेश दृष्टिकोण को दर्शाता है।

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1998 से परिचालन में है और वर्तमान में 72.88 लाख निवेशकों के पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर रही है। कंपनी 95 शहरों में 106 ब्रांच के साथ मौजूद है और इक्विटी, डेट और हाइब्रिड स्कीम्स की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (Kotak AMC) कोटक महिंद्रा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, यह भारत की टॉप 5 एएमसी में से एक है। मार्च 2025 तक इसका AUM ₹4.78 लाख करोड़ था, जिसमें करोड़ों निवेशकों की भागीदारी है।