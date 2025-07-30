Moto G86 Power 5G भारत में लॉन्च! 6720mAh बैटरी, 50MP कैमरा और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी - प्राइस ₹18000 से कम

Moto G86 Power 5G: मोटोरोला (Motorola) ने आज भारत में अपना नया स्मार्टफोन Moto G86 Power 5G को लॉन्च किया है। यह फोन 6,720mAh की बड़ी बैटरी, MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसकी कीमत ₹17,999 रखी गई है। इस फोन की सेल 6 अगस्त से Motorola India की वेबसाइट और Flipkart पर शुरू होगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Motorola का यह नया डिवाइस उन यूज़र्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो किफायती कीमत पर मजबूत बैटरी, प्रीमियम डिजाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की तलाश में हैं।

कंपनी ने फोन को तीन पेंटोन सर्टिफाइड कलर ऑप्शन Cosmic Sky, Golden Cypress और Spellbound में पेश किया है। इसका बैक पैनल वेगन लेदर से बना है और फोन को IP68 व IP69 वाटर-डस्ट रेसिस्टेंस और MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिला है।

स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

Moto G86 Power 5G में 6.7-इंच की Super HD AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजोलूशन 1,220x2,712 पिक्सल है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस और Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है।

फोन में 4nm MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसे माइक्रोSD कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह Hello UI आधारित Android 15 पर चलता है।

कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP Sony LYT-600 प्राइमरी सेंसर, 8MP अल्ट्रावाइड + मैक्रो कैमरा और एक 3-इन-1 फ्लिकर सेंसर शामिल है। फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा है।

फोन के अन्य फीचर्स की बात करें तो यह 33W TurboPower फास्ट चार्जिंग, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, Dolby Audio और Hi-Res Audio को सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और USB Type-C पोर्ट दिया गया है। 198 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 8.6 मिमी है, जो इसे एक मजबूत और प्रीमियम फील देता है।