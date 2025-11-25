scorecardresearch
लौट आया भारत का आइकॉन! Tata Sierra 2025 हुई लॉन्च, कीमत ₹11.49 लाख से शुरू

टाटा ने नई सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹11.49 लाख (एक्स शोरूम, बेस वेरिएंट) रखी है। बाकी वेरिएंट की कीमतें बाद में बताई जाएंगी। इसकी आधिकारिक बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से ग्राहकों को मिलनी शुरू हो जाएगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 25, 2025 16:48 IST
2025 Tata Sierra
2025 Tata Sierra

Tata Sierra 2025: टाटा मोटर्स ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित एसयूवी में से एक, टाटा सिएरा 2025 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह नया मॉडल पुरानी यादों और आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार मेल है, जिसे एक प्रीमियम और फ्यूचर फोकस्ड के साथ बाजार में उतारा गया है।

सम्बंधित ख़बरें

इस लॉन्च पर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी शैलेश चंद्रा ने कहा कि ओरिजिनल सिएरा एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई थी और नए मॉडल को "एक नए युग के लिए फिर से तैयार" किया गया है, जो इसकी पहचान को आगे बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में ठहराव आ गया था, और नई सिएरा को फीचर्स, स्पेस या रिफाइनमेंट, हर चीज में कंपीटिशन से बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्राइस और डिलीवरी

शानदार एक्सटीरियर और केबिन

सिएरा का बाहरी डिजाइन तुरंत पहचान में आ जाता है। लेकिन यह पूरी तरह से लेटेस्ट और एडवांस है। इसका ट्रेडमार्क बॉक्सी लुक डिजाइन का आधार है, जिसे फ्लश ग्लेजिंग, पैनोरमिक सनरूफ और ब्लैक-आउट रूफ फिनिशर के साथ एक आधुनिक रूप दिया गया है।

सामने की तरफ, इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल (DRLs), प्रोजेक्टर लैंप, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो और भारत की सबसे पतली 17 मिमी बी-एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं। पीछे की तरफ भी एंड-टू-एंड एलईडी लाइट बार दिया गया है। एसयूवी की प्रीमियम और दमदार इमेज को फ्लश डोर हैंडल, 19-इंच अलॉय व्हील्स और बॉडी क्लैडिंग पूरा करते हैं। 

इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो इसमें टाटा की बिलकुल नई 'लाइफ स्पेस' फिलॉसफी पेश की गई है, जो इसे 'पहियों पर एक लिविंग रूम' जैसा शांत और आरामदायक अनुभव देती है। केबिन का मेन फोकस 'थिएटरप्रो ट्रिपल-स्क्रीन' लेआउट है, जिसमें एक ही पैनल के नीचे 12.3-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

एआरजीओएस (ARGOS) प्लेटफॉर्म पर बनी होने के कारण केबिन काफी बड़ी और हवादार है। इसमें 1525 x 925 मिमी का बड़ा पैनोरमिक सनरूफ और 622 लीटर का विशाल बूट मिलता है।

फीचर लोडेड और दमदार इंजन

सिएरा को फीचर्स के मामले में सेगमेंट में सबसे ऊपर रखा गया है। इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर सनशेड, बॉस मोड के साथ टू-स्टेज रिक्लाइनिंग रियर सीटें, डॉल्बी एटमॉस के साथ नया जेबीएल ब्लैक 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, और हेड-अप डिस्प्ले (टाटा की किसी भी गाड़ी में पहली बार) जैसे ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं।

पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो, टाटा दो इंजन ऑप्शन दे रही है: पेट्रोल और डीजल।

सबसे खास 1.5-लीटर टीजीडीआई हाइपीरियन टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 160 बीएचपी की पावर और 255 एनएम का टॉर्क देता है, जिसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

इसके अलावा 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल और 1.5-लीटर काय्रोजेट डीजल इंजन के विकल्प भी मौजूद हैं। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि जल्द ही ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) वेरिएंट भी लाइनअप में जोड़ा जाएगा।

सेफ्टी में भी आगे

सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सिएरा में 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट दिया गया है। ADAS में इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल (स्टॉप-एंड-गो के साथ) और लेन कीप असिस्ट जैसे 20 से ज्यादा फीचर्स शामिल हैं।

