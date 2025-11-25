EV चार्जिंग में गेम-चेंजर तकनीक लाई ये ईवी कंपनी! मिला बड़ा पेटेंट - शेयर का भाव 100 रुपये से कम

EV Stock: भारत की अग्रणी EV चार्जिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) का शेयर आज हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने आज बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों में एक लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बड़ी जानकारी दी।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2:48 बजे तक एनएसई पर 1.10% या 1.04 रुपये चढ़कर 95.72 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने दी बड़ी जानकारी

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया की उसे भारतीय पेटेंट ऑफिस से एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कंपनी को अपनी नई खोज 'System and Method for Charging an Electric Vehicle' पर पेटेंट मिला है।

यह तकनीक भारत के EV चार्जिंग सिस्टम में एक बड़ी समस्या- चार्जिंग स्टैंडर्ड की कम्पैटबिलटी को हल करती है। इस इनोवेशन की मदद से GBT आधारित इलेक्ट्रिक वाहनों को CCS2 DC फास्ट चार्जर से आसानी से चार्ज किया जा सकता है।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि आज EV इंडस्ट्री तेजी से CCS2 स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रही है, लेकिन काफी पुराने वाहनों में अभी भी GBT तकनीक इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में सर्वोटेक का यह डिवाइस एक स्मार्ट कन्वर्टर की तरह काम करता है, जो CCS2 चार्जर से जुड़कर GBT वाहनों को सुरक्षित, तेज और कुशल तरीके से चार्ज करने में सक्षम बनाता है।

इस तकनीक की टेस्टिंग कई GBT समर्थित इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल EV कैब पर सफलतापूर्वक की जा चुकी है। अब कंपनी इसे बड़े स्तर पर फ्लीट ऑपरेटरों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल चार्जिंग हब में लागू करने की संभावनाओं पर काम कर रही है।

कंपनी के CTO, अरुण हांडा ने कहा कि यह पेटेंट सर्वोटेक के लिए गर्व का क्षण है। यह दिखाता है कि कंपनी वास्तविक चुनौतियों का समाधान देने वाली, स्केलेबल और उपयोगी तकनीक विकसित करने पर कितनी फोकस्ड है। यह इनोवेशन भारत में EV चार्जिंग के बीच मौजूद गैप को भरने और एक एकीकृत व प्रभावी EV इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा।