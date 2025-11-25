scorecardresearch
BT TV
एनबीएफसी स्टॉक पैसालो डिजिटल का उछला शेयर! प्रमोटर्स लगातार खरीद रहे हिस्सेदारी - Details

एनबीएफसी स्टॉक पैसालो डिजिटल का उछला शेयर! प्रमोटर्स लगातार खरीद रहे हिस्सेदारी - Details

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 25, 2025 15:57 IST

Penny NBFC Stock: स्मॉल कैप एनबीएफसी स्टॉक, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) के प्रोमोटर ग्रुप की एक कंपनी Equilibrated Venture ने पिछले एक सप्ताह से ओपन मार्केट के जरिए अपनी काफी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कंपनी ने पैसालो डिजिटल के करीब 54 लाख शेयर खरीदे हैं जिसके बाद Equilibrated Venture की Paisalo Digital में हिस्सेदारी बढ़कर 20.53% हो गई, जो सितंबर तिमाही में 19.94% थी।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार,Equilibrated Venture ने 19 नवंबर को 1.4 लाख, 18 नवंबर को 8.37 लाख और 13 नवंबर को 43.94 लाख शेयर खरीदे। लगातार हो रही इस खरीदारी का असर शेयर पर साफ देखने को मिल रहा है। मंगलवार 25 नवंबर को कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर 1.80% या 0.61 रुपये चढ़कर 34.51 रुपये पर बंद हुआ।

प्रमोटर ओनरशिप FY19 के 26% से बढ़कर FY25 में 37% हुई और FY26 की पहली छमाही में ये 41.2% पर पहुंच चुकी है। इसके मुकाबले, सितंबर तिमाही में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 20.9% रही।

मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक जब प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, तो यह आमतौर पर कंपनी की कमाई, बिजनेस की मजबूती और लंबे समय की ग्रोथ पर उनके भरोसे को दिखाता है।

Paisalo Digital Q2 FY26 Results

तिमाही में कुल आय ₹224 करोड़ और PAT ₹51.5 करोड़ रहा, जिसे MSME, माइक्रो-एंटरप्राइज और फर्स्ट-टाइम लोन लेने वालो की मजबूत मांग के कारण था। ग्रॉस NPA 0.81% और नेट NPA 0.65% पर रहा। कंपनी ने तिमाही में ₹1,102.5 करोड़ का डिस्बर्सल किया, जो 41% सालाना वृद्धि है।

FY26 की सितंबर तिमाही में Paisalo Digital का AUM ₹5,449.4 करोड़ रहा, जो 20% सालाना वृद्धि है। कंपनी ने बताया कि इसके को-लेंडिंग और BC नेटवर्क अब 22 स्टेट, 402 ब्रांचों, 1,393 BC टचपॉइंट्स और 2,585 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक फैले हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
