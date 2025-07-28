Amazon Great Freedom Sale: स्वतंत्रता दिवस से पहले ई-कॉमर्स जाइंट अमेजन (Amazon) ने एक और धमाकेदार सेल की घोषणा की है जिसका नाम है Great Freedom Sale. यह सेल 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी लेकिन Amazon Prime मेंबर्स के लिए यह सेल आधी रात यानी 30 जुलाई की रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। वेबसाइट पर लाइव हुए पेज के अनुसार, यह सेल करीब पांच दिन तक चलेगी, हालांकि अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस सेल में स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन, गैजेट्स, होम अप्लायंसेज, फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सहित तमाम कैटेगरीज में छूट मिलेगी। SBI क्रेडिट कार्ड धारकों को 10% इंस्टैंट डिस्काउंट और EMI ट्रांजैक्शन पर भी ऑफर मिलेगा। इसके साथ ही नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर जैसे विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे।

अमेजन ने कुछ टॉप डील्स पहले ही रिवील कर दी हैं। इनमें Samsung Galaxy S24 Ultra ₹79,999, OnePlus Watch 2 ₹13,499, Amazon Echo Pop ₹3,949, HP 15 13th Gen i7 लैपटॉप ₹62,990, और LG 9kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ₹38,990 में शामिल हैं।

यह सेल न सिर्फ नए गैजेट्स खरीदने वालों के लिए अवसर है, बल्कि फैशन व घरेलू उत्पादों की खरीद पर भी खास छूट देने वाली है। खासकर Prime मेंबर्स के लिए पहले एक्सेस के साथ यह एक शानदार मौका साबित हो सकता है।

Flipkart की भी सेल हो रही है शुरू

अमेजन के अलावा फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने भी अपनी Freedom Sale 2025 की घोषणा कर दी है, जो 1 अगस्त से ऐप पर (और 2 अगस्त से वेबसाइट पर) शुरू होगी। इस बार Flipkart Plus और VIP सदस्यों को 24 घंटे की early access मिलेगी, जिससे वे सेल से पहले खरीदारी कर सकते हैं

सेल के दौरान कुल 78 स्पेशल ‘Freedom Deals’ पेश किए जाएंगे- जिनमें Rush Hours, Tick Tock Deals, Bumper Hours, Exchange Hours जैसे टाइम-बाउंड ऑफर शामिल हैं ।