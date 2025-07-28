Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G भारत में लॉन्च; 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले, दमदार बैटरी और...कीमत ₹15000 से कम

scorecardresearch
यह फोन अब Redmi Note 14 सीरीज में शामिल हो गया है जहां पहले से यूजर्स को- Note 14 Pro+, Note 14 Pro और Note 14 5G का ऑप्शन मिलता है। यह डिवाइस 7 अगस्त 2025 से Mi.com, Flipkart और अधिकृत स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 28, 2025 14:47 IST
Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G: भारतीय बाजार में 11 साल पूरे होने पर Xiaomi ने नया बजट स्मार्टफोन Redmi Note 14 SE 5G को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे भारत में ही मैन्युफैक्चर किया है। यह फोन अब Redmi Note 14 सीरीज में शामिल हो गया है जहां पहले से यूजर्स को- Note 14 Pro+, Note 14 Pro और Note 14 5G का ऑप्शन मिलता है। 

Redmi Note 14 SE 5G की कीमत ₹14,999 रखी गई है, हालांकि लॉन्च ऑफर के तहत सभी बैंक कार्ड पर ₹1,000 की छूट के साथ यह ₹13,999 में उपलब्ध होगा। यह डिवाइस 7 अगस्त 2025 से Mi.com, Flipkart और अधिकृत स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

फोन में 6.67-इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 2100 निट्स ब्राइटनेस और Corning Gorilla Glass 5 सुरक्षा के साथ आती है। यूजर को इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से सुरक्षित और तेज एक्सेस मिलता है।

Redmi Note 14 SE 5G डॉल्बी एटमॉस-सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और 3.5mm हेडफोन जैक से लैस है। कंपनी का दावा है कि डिवाइस वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक और गेमिंग के लिए 360-डिग्री इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है।

कैमरा की बात करें तो फोन में 50MP Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा दिया गया है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) मौजूद है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और एक मैक्रो सेंसर भी मिलता है।

फोन में 5,110mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके साथ 6GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है। Redmi Note 14 SE 5G को Crimson Red कलर में पेश किया गया है।

Xiaomi का यह नया लॉन्च बजट सेगमेंट में उन यूजर्स के लिए है जो प्रीमियम फीचर्स के साथ किफायती स्मार्टफोन की तलाश में हैं। कंपनी ने इस लॉन्च के जरिए न केवल बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि 'मेड इन इंडिया' रणनीति को भी आगे बढ़ाया है। यह कदम न केवल किफायती दर पर अच्छी तकनीक प्रदान करता है, बल्कि Xiaomi के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी अहम साबित हो सकता है।

