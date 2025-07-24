iQOO Z10R Launch: आखिरकार iQOO ने आज आधिकारिक रूप से अपना नया बजट स्मार्टफोन iQOO Z10R को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह नया मॉडल iQOO Z10 सीरीज का हिस्सा है जो Z10, Z10x और Z10 Lite के बाद इस लाइनअप में शामिल हुआ है।

iQOO Z10R में यूजर्स को 120Hz क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 5700mAh बैटरी, दमदार प्रोसेसर और मजबूत बिल्ड मिलता है। कंपनी ने इसे ₹20,000 से कम की कीमत में लॉन्च किया है।

कीमत और उपलब्धता

iQOO Z10R की शुरुआती कीमत 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के लिए ₹19,499 रखी गई है। इसके 8GB + 256GB और 12GB + 256GB वेरिएंट्स की कीमत ₹21,499 और ₹23,499 है। फोन 29 जुलाई दोपहर 12 बजे से Amazon और iQOO इंडिया वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

लॉन्च ऑफर के तहत सभी वेरिएंट्स पर ₹2,000 की छूट दी जा रही है, जिससे शुरुआती कीमत ₹17,499 हो जाती है। इसके साथ ही चुनिंदा कार्ड्स पर ₹2,000 का बैंक डिस्काउंट या एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। कंपनी 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI भी ऑफर कर रही है।

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

iQOO Z10R में 6.77-इंच का क्वाड-कर्व्ड FHD+ AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह भारत का सबसे पतला क्वाड-कर्व्ड फोन बताया जा रहा है, जिसकी मोटाई मात्र 7.39mm है। फोन दो कलर्स Aquamarine और Moonstone में लॉन्च हुआ है।

फोन में MediaTek Dimensity 7400 5G चिपसेट दिया गया है, जिसे 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह ₹20,000 से कम कीमत में सबसे तेज एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, जिसका AnTuTu स्कोर 750,000 है।

बैटरी की बात करें तो इसमें 5,700mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 90W फास्ट चार्जिंग और Bypass Charging को सपोर्ट करती है जो खासतौर से गेमिंग के समय फोन को ठंडा रखने में मदद करता है।

फोन में IP68/69 रेटिंग और MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन के साथ मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस भी है।

कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP Sony IMX882 मेन कैमरा (4K रिकॉर्डिंग के साथ) और 2MP डेप्थ सेंसर है। फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा है, जो 4K वीडियो सपोर्ट करता है।

सॉफ्टवेयर के लिहाज से, यह फोन Funtouch OS 15 पर आधारित Android 15 पर चलता है और कई AI फीचर्स जैसे Circle to Search, AI Note Assist, AI Screen Translation और AI Transcript Assist सपोर्ट करता है।