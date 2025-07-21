Instagram Auto Scroll Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए नया Auto Scroll फीचर टेस्टिंग के तौर पर लॉन्च किया है, जिससे अब मोबाइल पर रील्स देखने का अनुभव और आसान हो जाएगा। मेटा के सोशल प्लेटफॉर्म Thread पर एक यूजर ने इस फीचर की जानकारी शेयर की है। कंपनी ने इसे फिलहाल सीमित यूजर्स के लिए शुरू किया है, लेकिन जल्द ही इसे व्यापक रूप में रोलआउट किया जाएगा।

Auto Scroll फीचर का मकसद है यूजर्स को हैंड्स-फ्री ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देना है। इसका सीधा फायदा उन यूजर्स को मिलेगा, जो लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल करके रील्स बदलते हैं। अब रील्स बिना बार-बार टच किए खुद-ब-खुद बदलेंगी। इस फीचर को सेटिंग्स में जाकर ऑन या ऑफ किया जा सकता है।

फीचर के काम करने का तरीका भी बेहद सीधा है: जब यूजर पहली रील देख लेगा, उसके खत्म होते ही अगली रील अपने आप प्ले हो जाएगी। इससे न केवल यूजर को सुविधा मिलेगी, बल्कि मेटा को उम्मीद है कि इससे इंस्टाग्राम पर यूजर एंगेजमेंट में भी इजाफा होगा।

Instagram Reels पहले ही मेटा के सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स में शामिल है। Auto Scroll फीचर इस अनुभव को और इंटेंस बना सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स जिस तरह से कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यह फीचर उसमें बड़ा बदलाव ला सकता है।

फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग फेज में है और आने वाले दिनों में और अधिक यूजर्स तक पहुंचने की संभावना है। Auto Scroll फीचर को इंस्टाग्राम की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और यूजर रिटेंशन रणनीति के तहत देखा जा रहा है।

जैसे-जैसे YouTube Shorts, फेसबुक रील्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूजर बेस बढ़ रहा है, मेटा अपने प्लेटफॉर्म को अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बनाने में जुटा है। इस फीचर के जरिए इंस्टाग्राम लंबे समय तक यूजर्स को ऐप पर रोके रखने की कोशिश कर रहा है, जिससे न सिर्फ कंटेंट व्यूज बढ़ेंगे बल्कि विज्ञापन राजस्व में भी इजाफा हो सकता है।

