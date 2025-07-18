Free AI Tools: एआई टूल का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। दरअसल दो एआई टूल्स Google AI Pro और Perplexity Pro जैसे प्रीमियम एआई टूल का इस्तेमाल अब भारत में फ्री में यानी बिना सब्सक्रिप्शन के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तें और लास्ट डेट से पहले इसे एक्टिवेट करना होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं फ्री में कैसे मिलेगा Google AI Pro और Perplexity Pro.

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

गूगल का Google AI Pro सिर्फ स्टूडेंट के लिए फ्री है। वहीं Perplexity Pro का सभी के लिए फ्री है बस आपके पास एयरटेल (Airtel) का सिम होना चाहिए। दरअसल Perplexity Pro और Airtel ने पार्टनरशिप में यह सुविधा लॉन्च की है। यह दोनों टूल 1 साल तक फ्री में इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध हैं।

Google AI Pro ऑफर

गूगलअपने ₹19,500 एनुअल प्राइस वाले AI Pro सब्सक्रिप्शन को भारत में छात्रों के लिए एक साल तक मुफ्त में दे रहा है। यह ऑफर 18 साल से ऊपर के छात्रों के लिए है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में नामांकित हैं। छात्र Google One Student Offer पेज पर जाकर अपनी शैक्षणिक स्थिति को वेरिफाइ करके यह प्लान एक्टिव कर सकते हैं।

इस ऑफर का लाभ लेने का अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। पात्र होने के लिए, यूजर्स के पास पहले से कोई मौजूदा या उच्च-स्तरीय Google One प्लान नहीं होना चाहिए और उनके पास भविष्य के बिलिंग को कवर करने के लिए एक वैध पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, अगर ट्रायल समाप्त होने से पहले सब्सक्रिप्शन रद्द नहीं की जाती है तो।

Google AI Pro के फायदे

Gemini 2.5 Pro और Veo 3 का एक्सेस मिलेगा



Google Workspace (Gmail, Docs, Sheets) में AI इंटीग्रेशन मिलेगा



2TB क्लाउड स्टोरेज



Study Tools: लंबे टेक्स्टबुक्स का समरी, परीक्षा तैयारी



Writing Tools: ड्राफ्ट जनरेट करना, एस्से सुधारना



Video Generation: टेक्स्ट और इमेज से शॉर्ट वीडियो बनाना



NotebookLM: दस्तावेजों और ऑडियो से रिसर्च समरी बनाना

Airtel का Perplexity Pro ऑफर

एयरटेल अपने सभी मोबाइल, ब्रॉडबैंड और DTH ग्राहकों को ₹17,000 की सालाना कीमत वाला Perplexity Pro एक साल के लिए फ्री दे रहा है। यह सुविधा Airtel Thanks App के ‘Rewards’ सेक्शन के जरिए एक्टिव की जा सकती है। इसका कोई डेडलाइन नहीं है।

Perplexity Pro के मुख्य फीचर्स