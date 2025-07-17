Google Pixel 10 Series: लॉन्च डेट हुआ कन्फॉर्म! जानिए Made by Google 2025 इवेंट क्या-क्या हो सकता है खास

Google Pixel 10 Series: गूगल पिक्सेल स्मार्टफोन (Google Pixel Smartphones) लवर्स के लिए एक गुड न्यूज है। दरअसल गूगल ने ‘Made by Google 2025’ इवेंट की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। इसी इवेंट में पिक्सेल स्मार्टफोन की अगली सिरीज Pixel 10 Series को भी लॉन्च किया जा सकता है।

गूगल का यह इवेंट आगामी बुधवार 20 अगस्त 2025 को होगा। Google ने साफ किया है कि यह इवेंट “हार्डवेयर और एआई से भरपूर” होगा।

10:00 AM पीएसटी (10:30 PM आईएसटी) से शुरू होने वाले इस इवेंट को यूजर्स यूट्यूब पर लाइव देख सकेंगे। कार्यक्रम में अपडेटेड Pixel फोन, स्मार्टवॉच, वायरलेस ईयरबड्स और कुछ सरप्राइज प्रोडक्ट्स की उम्मीद है।

Pixel 10 सीरीज

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और लम्बे समय से अफवाह वाला Pixel 10 Pro Fold शामिल होंगे। 10 सीरीज का डिजाइन पिक्सेल 9 जैसा ही रहने की उम्मीद है लेकिन इस बार सबका ध्यान नए चिप Tensor G5 पर होगा, जिसे पहली बार Samsung की जगह TSMC फैब्रिकेट करेगी। इससे प्रदर्शन, परफॉर्मेंस और थर्मल मैनेजमेंट में सुधार की उम्मीद है।

चार्जिंग एक्सेसरीज

Pixel सीरीज के साथ Google नई चार्जिंग एक्सेसरीज भी पेश कर सकता है। इसमें फास्ट चार्जिंग, कॉम्पैक्ट डिजाइन और “स्मार्ट पावर मैनेजमेंट” इसे खास बना सकता है।

Android 16

Pixel 10 रिलीज के साथ Android 16 भी आ सकता है, जिसमें Material 3 Expressive डिजाइन सिस्टम, ज्यादा कस्टमाइजेशन विकल्प, स्मार्ट विजेट्स और गहरी एआई इंटीग्रेशन होगी।

Pixel Watch 4

वीयरएबल्स की बात करें तो इस इवेंट में Pixel Watch 4 दो साइज में लॉन्च होने की उम्मीद है। बेहतर बैटरी लाइफ, एडवांस फिटनेस ट्रैकिंग और स्वास्थ्य पर ध्यान इसकी खासियत हो सकती है।

Pixel Buds 2a

एक बजट-फ्रेंडली ऑडियो विकल्प के तौर पर Pixel Buds 2a लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी, डीप एआई और किफायती प्राइस हो सकती है। इसके अलावा Google अपने Nest प्रोडक्ट या एम्बियंट कंप्यूटिंग विजन से सम्बंधित कुछ अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है।