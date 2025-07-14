Vivo ने भारत में दो प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X Fold 5 और Vivo X200 FE को लॉन्च कर दिया है। Vivo X Fold 5 एक फोल्डेबल फोन है जिसे कंपनी ने खासतौर पर हल्का, स्लिम और अत्याधुनिक बनाया है। हाल ही में सैमसंग ने भी Galaxy Z Fold 7 को लॉन्च किया था जो सैमसंग के फोल्ड सेगमेंट का सबसे पतला फोन था। अब वीवो ने भी Vivo X Fold 5 को पतला बनाना पर जोर दिया है जिससे यह साफ है कि कंपनियां अब फोल्ड फोन को पतला बनाने पर जुट गई हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Vivo X Fold 5 अनफोल्ड होने पर सिर्फ 0.43 सेमी मोटा और फोल्ड करने पर 0.92 सेमी रहता है, जबकि इसका वजन महज 217 ग्राम है।

Vivo X Fold 5: दमदार डिजाइन और जबरदस्त फीचर्स

Vivo X Fold 5 दुनिया का पहला बुक स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन है जिसे IPX8, IPX9 और IPX9 Plus रेटिंग मिली है। इसका मतलब यह पानी और धूल दोनों से सुरक्षित है। इसमें 6000mAh की बैटरी है जिसे दो सेल्स (3275mAh + 2725mAh) में डिवाइड किया गया है। डिवाइस 80W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.53-इंच का कवर और 8.03-इंच का मेन LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 Nits ब्राइटनेस के साथ आता है। दोनों स्क्रीन Dolby Vision सपोर्ट करते हैं।

Vivo X Fold 5 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट है, जिसे UFS 4.1 स्टोरेज (512GB) और 16GB RAM के साथ जोड़ा गया है।

कैमरा की बात करें तो इस फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है: 50MP Sony IMX921 Wide Lens (OIS के साथ), 50MP IMX882 Periscope Lens (3X Zoom), और 50MP Ultrawide Lens। साथ ही दो 20MP फ्रंट कैमरे- एक कवर डिस्प्ले और एक अंदर की तरफ दिए गए हैं।

Vivo X Fold 5 का सिंगल वेरिएंट (16GB+512GB) ₹1,49,999 में उपलब्ध होगा, जिसकी सेल 30 जुलाई से शुरू होगी।

Vivo X200 FE: दमदार चिपसेट और ब्राइट डिस्प्ले के साथ

Vivo X200 FE में 6.31-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 5000 Nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसकी मोटाई केवल 7.9mm है।

इसमें MediaTek Dimensity 9300 Plus चिपसेट दिया गया है और 6500mAh की बैटरी के साथ 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। हालांकि इसमें वायरलेस चार्जिंग की सुविधा नहीं है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP Wide, 50MP 3X Telephoto और 8MP Ultrawide लेंस के साथ आता है। इसमें सेल्फी कैमरा 50MP का है।

Vivo X200 FE के दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं:

12GB+256GB ₹54,999

16GB+512GB ₹59,999

advertisement

इसकी सेल 23 जुलाई से शुरू होगी।