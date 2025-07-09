scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजी₹30,000 के अंदर जुलाई 2025 में खरीदने लायक दमदार स्मार्टफोन, प्राइम डे ऑफर में तो और सस्ता मिलेगा - FULL LIST

12-14 जुलाई के Amazon Prime Day सेल में कई फोन रिकॉर्ड छूट पर मिलने वाले हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं 30,000 से अंदर जुलाई 2025 में लेने लायक कौन-कौन से स्मार्टफोन हैं?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 9, 2025 15:25 IST
iQOO Neo 10R
Best phones under Rs 30K: अगर आप जुलाई में ₹30,000 के बजट में नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए एकदम सही है। इस सेगमेंट में अब कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। हाई-रिफ्रेश रेट AMOLED डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और अच्छे कैमरे जैसे फीचर्स अब ₹30,000 से नीचे के फोन्स में आम होते जा रहे हैं।

इसके अलावा 12-14 जुलाई के Amazon Prime Day सेल में कई फोन रिकॉर्ड छूट पर मिलने वाले हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं 30,000 से अंदर जुलाई 2025 में लेने लायक कौन-कौन से स्मार्टफोन हैं?

iQOO Neo 10R

₹26,999 की शुरुआती कीमत वाला यह फोन Prime Day सेल में सिर्फ ₹23,499 में मिल रहा है। इसमें है 6.73 इंच का 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर और 6,400mAh की बड़ी बैटरी। 50MP का कैमरा रोजमर्रा की फोटोग्राफी में अच्छा परफॉर्म करता है, और इसका प्रीमियम डिजाइन इसे और खास बनाता है।

OnePlus Nord CE 5

इस फोन की 7,100mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग, पावर यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। Dimensity 8350 Apex चिप और Android 15 आधारित OxygenOS 15 के साथ यह स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। 50MP का ड्यूल-कैमरा सेटअप साधारण दिखता है लेकिन तस्वीरों में भरोसेमंद रिजल्ट देता है।

Poco X7 Pro

जो यूजर्स फ्लैगशिप जैसी स्पेसिफिकेशन चाहते हैं, उनके लिए यह फोन शानदार है। Dimensity 8400 Ultra प्रोसेसर, 6.78 इंच की AMOLED स्क्रीन (3200 निट्स ब्राइटनेस), और 6,550mAh बैटरी जो 90W चार्जिंग सपोर्ट करती है- यह फोन हर मोर्चे पर दमदार है। 50MP Sony सेंसर OIS के साथ आता है और IP68/69 रेटिंग इसे रफ यूज के लिए परफेक्ट बनाती है।

Nothing Phone (3a)

₹25,000 के आसपास मिलने वाला यह फोन Snapdragon 7s Gen 3 चिप और Nothing OS 3.1 के साथ एक अलग और क्लीन अनुभव देता है। 120Hz AMOLED स्क्रीन, 5,000mAh बैटरी और यूनिक Glyph इंटरफेस इसे सबसे अलग बनाते हैं। खास बात है इसका 50MP टेलीफोटो लेंस - जो इस बजट में आसानी से नहीं मिलता। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 9, 2025