Ai+ Smartphone Launch: पूर्व Realme CEO माधव शेठ (Madhav Seth) ने अपनी नई कंपनी NxtQuantum के तहत भारत का पहला 'पूरी तरह से देश में तैयार' स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस स्मॉर्टफोन का नाम ‘Ai+ Smartphone’ है। कंपनी ने इसका दो मॉडल- Pulse और Nova 5G को लॉन्च किया है।

Pulse की कीमत ₹4,499 और Nova 5G की कीमत ₹7,499 से शुरू होती हैं। ये स्मार्टफोन्स NxtQuantum OS पर आधारित है।

नई दिल्ली में आयोजित लॉन्च इवेंट में Google Cloud India के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिकुमार श्रीधरन भी मौजूद रहे। इस मौके पर माधव शेठ ने कहा, "Ai+ Smartphone का मकसद भारतीय यूजर्स को डेटा पर कंट्रोल वापस देना है।"

Ai+ Smartphone फीचर्स

6.7-इंच HD+ डिस्प्ले, 50MP डुअल AI कैमरा, 5,000mAh बैटरी, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और 1TB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी।

Pulse मॉडल T615 प्रोसेसर से लैस है, जबकि Nova 5G में T8200 चिपसेट मिलता है। ये स्मार्टफोन पांच कलर ऑप्शन- काला, नीला, हरा, गुलाबी और बैंगनी में उपलब्ध है।

Flipkart की वाइस प्रेसिडेंट, मोबाईल्स, स्मृति रविचंद्रन ने कहा कि हमने देखा है कि ग्राहकों को अब भरोसेमंद और किफायती स्मार्टफोन्स की तलाश है। Ai+ Smartphone इस जरूरत को पूरा करता है – यह प्रदर्शन, प्राइवेसी और उद्देश्य का संतुलन है।

Ai+ Smartphone का खास फोकस लोकलाइजेशन और कस्टमाइजेशन पर है। इनमें क्षेत्रीय भाषाओं का सपोर्ट और NxtQuantum का थीम डिजाइनर टूल जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो भारतीय उपभोक्ताओं की विविध जरूरतों को पूरा करती हैं।

यह डिवाइस Flipkart पर उपलब्ध है और इसके लिए 12 और 13 जुलाई को फ्लैश सेल आयोजित की जाएगी। लॉन्च ऑफर्स में Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट और आकर्षक एक्सचेंज प्रोग्राम शामिल हैं।

माधव शेठ ने लॉन्च पर कहा कि हम वर्षों से ऐसे स्मार्टफोन और प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर थे जो भारत को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे। Ai+ Smartphone इस सोच को बदलता है – ये तेज, सुंदर और सुरक्षित हैं।